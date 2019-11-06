Karanlık eller

Bu MHK atandığı zaman demiştim bizi biçeceklerini...

Çünkü 2010-11 sezonunda emeğimizi çalan aynı ekipti.

Bunlar hiçbir zaman Trabzonspor'a iyi rüya görmez!

Geçen haftaki kritik bir karşılaşmada adı VAR olan ama bize gelince 'YOK' olan vicdansızlar resmen bizi doğradı.

Düdükçü artistler verdikleri kararlarla muhteşem Trabzonspor taraftarını bile futboldan soğuttu.

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Ey vicdansız düdükçü; Sosa'ya yapılan o harekete kırmızı kart gösterilmez de kime gösterilir?Ha kime!Ya Sörloth'a yapılan penaltılık hareket!..Kime kıyak çektiğinizi biliyoruz biz!Bu sezon kimi şampiyon yapmak istediğinizi de!O çirkin oyunlarınızla koca bir ülkenin spor geleceğine ipotek koyduğunuzu sağır sultan bile duydu haberiniz olsun!..Federasyon başkanı ve yöneticileri ile MHK nasıl bir çıkmaza girdiklerini düşünse iyi olur...Bari bizleri enayi yerine koymayın!Aklımızla da alay etmeyin! Bu dediklerimi hafife almayın! Çünkü Trabzonspor futbol tarihini yazan bir şehrin ekibidir!Trabzonspor, Türk futbolunda fikstür yazarak, futbola yeni bir anlayış getiren bir ekoldür.Döver/biçer düdükçü takımı aloo; sizin dedeleriniz daha doğmadan, şampiyon yapmak istediğiniz takım futbol nedir bilmezken bu şehirde bayram ve savaş kutlamalarında futbol oynanırdı, haberiniz var mı?Döver/ biçer düdükçü takımı; yalnız Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanında muhteşem taraftarı olan Trabzonspor'dan bahsediyoruz.Siz anladınız demek istediğimi!

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Futbolunun beyefendisi Ünal istifini bozmadan yaptı yorumunu.Futbol yorumcularının aşağıladığı zevata tek kelime bile etmedi.Onlarda utanacak yüz yok ki... Ünal sadece 'nasip değilmiş' dedi. Bu yürekli güzel insandan birazcık ders alın ders!Ünal 'kol kırılır yen içinde kalır' anlayışında olan biridir. 'Kadrom yetersiz' demedi! 'Sakatlarım çok' da! Sevgili Ünal şunu bil ki iyi günde de kötü günde de senin ve büyük Trabzonspor'un yanındayız. Başının yere eğilmesi bizi kahreder. Üzülme!Bu da geçer yahu...