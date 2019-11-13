Sadece yaşıyorum

Ünal Karaman Krasnodar maçından sonra önemli açıklamalar yaptı:

"Konuları tartışırken profesyonel olalım.

Çok zorluklar çektik. Söylemekte zorlanıyorum. Ama ben ve ekibim bu zorlukları yaşayarak bugüne geldik.

Bunları adım adım aşacağız, aşıyoruz da... Yeni forma giyenler bizim kıymetlerimiz.

Bunlar en iyiyi yapmak için sahada can siperhane mücadele veriyor.

Bazen mücadele yetmiyor. Tecrübe lazım, kalite lazım. Hiç kimse de anasının karnında bunları öğrenmiyor.

Takımı lütfen destekleyiniz. Hedeften kopmadan ikinci yarı bambaşka bir Trabzonspor'u hep birlikte seyredeceğiz!" Ünal en zor günde bile dört futbolcu ile dünyanın en güzel işini yaptı.

Kim ne derse desin o adamın kralıdır!

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Pazar günkü Aytemiz Alanyaspor karşılaşması bir facia idi. Çeşit çeşit hırsızlık vardır. İki çeşidini yazalım sadece.

Sıradan bir hırsız; kimi söğüşleyeceğini önceden belirler. Soyup soğana çevireceği kişi ile ilgili bilgi toplar!

Fırsatını bulunca atmaca gibi avının üzerine çöker. Bu tipleri polis takip eder!

Ve yakalanırlar!

Mahkemeye çıkar ceza alırlar. Bunlara adi hırsızlar deriz!

En vahimi ise diplomalı hırsızlardır.

Bu hırsızlar var ya bu hırsızlar! Anlı şanlı adamlar tarafından seçilirler.

Adları böööyüktür bunların.

Adi hırsızlar gibi para pul ya da altın çalmazlar!

En önemli şeyi çalarlar...

İnsanların geleceğini,umutlarını, duygularını ve emeğini...

Maalesef bunları yakalayacak polis ve jandarma da yoktur!.

Aksine onlar tarafından korunur ve kollanırlar.

Allah Trabzonspor taraftarına sabrın şeddelisini versin...

Pazar günü biçer döver ekibinin demir testeresine müdahale etmediler de maç Trabzonspor'un 1-0 galibiyetiyle sona erdi.

Ya aksi olsaydı!

Sevgili Ünal hoca.

Herhangi bir taşkınlığa sebebiyet verilmemesinin baş aktörü sensin!

Soğukkanlı duruşun olası bazı olumsuzlukları önledi çünkü!

Teşekkürler Ünal hocam…