Karaman farkı

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un performansından memnun.

Ama yolu dikenli ve çileli olarak görüyor.

Önümüzde uzun ve çileli bir yolculuk mu var? Doğrusu ne demek istediklerini anlamadım!

İnşallah Ağaoğlu ve ekibi teknik heyete müdahale etmez! Ederse yolun sonu göründü demektir! Çünkü bu ekip 'eyvallahcı' değil.

Pişkinlik nedir bilmezler. Elini cebine kor yürürler! Ben bir kılçık attım koydum çuvala... Vakti gelince çuval açılır!..

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Sevgili Sosa ya sana ne demeli.Ünal hoca "İstersen bir hafta daha dinlen" diyor. Sen ise "Ben arkadaşlarımı bırakamam. Sakatlığım geçmemiş de olsa oynamak istiyorum" demişsin.Bu jesti hiçbir yabancıda görmek mümkün olmaz! Ama yerli futbolcunun sırtına vurur; 'yürü be aslanım' dersin.O da gider oynar sonra sakat kalır, futbol hayatı biter. Örnekleri çoktur bunun... Abartmıyorum, Türk futbolunun cesur yüreğisin sen! Jose Sosa 'nın sakatlığı düzelsin hele.Sosa'nın nasıl kükrediğini dünya görecek! Bu gün yarın iyileşir nasılsa...

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Trabzonspor için bir hayal kuralım.Bu hayal orta saha ve hücum hattı için olsun. Obi Mikel, Sosa, Ekuban, Sturridge, Nwakaeme ve Sörloth.Aklınızın bir köşesinde dursun bu.Trabzonspor'u ve Ünal'ı kim tutabilir ki...Ünal ne diyor?! "Karakterli oyuncu grubumun inanılmaz duruşları var.Camiaya eksiksiz hizmet yapıyorlar.Camiam adına onlara teşekkür ederim." Ne güzel bir insansın sen Ünal!.U19 takımımızda ağabeylerinden geri kalmadı. Muhammet Safa ve Taha'nın golleri ile 3-1 galip geldiler.

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Hikaye Arife Ünüvar'dan...

Genç Milli Takımlar Avrupa Şampiyonası… Yer İtalya... Uyku saati, bir oyuncu uyuyamamış. Hocası sordu:

"Neyin var?" "Açım hocam!" "Peki ya arkadaşların?" "Onlar da aç, akşam yemeğini yiyemedik!" Hoca; "Hazırlanın yemeğe gidiyoruz." Oldukça geç bir saat.

Hollanda heyeti sordu: "Hocam nereye?" "Pizza yemeye!.." Finalde milli takım Hollanda'yla karşılaştı ve şampiyon oldu.



Genç Mili Takım'ın hocası Ünal Karaman'dı.