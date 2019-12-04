Sarı öküz!

Spor yazısında 'sarı öküzün ne işi var?' diyeniniz olabilir!

Demeyin, var!

Çünkü Galatasaray maçı sonrası konuşulanlar o hikayeye benzedi!

Hikaye meşhurdur bilirsiniz.

Ormanda üç öküz dostça bir hayat sürdürüyormuş..

Ormanda başka hayvanlar da yaşarmış.

Bir gün aslanın karnı acıkmış.

Öküzlerden birini yemeyi kafaya koydu.

Ama üç öküz sırt sırta verdiği için bir türlü yanlarına yaklaşamıyormuş.

Yaklaştığında öküzler boynuzları ile aslanı fena hırpalıyormuş.

Durumu fark eden kurnaz tilki...

"Hayırdır aslan ağabey" demiş.

Aslan da durumu tilkiye anlatmış.

Kurnaz tilki; "Beni bir hafta ormanın idaresinde yetkili kıl sana üç öküzü de ikram edeyim!" demiş.

Teklif aslanın ağzını sulandırmış.

"Tamam" demiş.

Yetkiyi alan tilki boz öküze yaklaşarak, "Öküz kardeş aslan seni çok seviyor, seni yemekten vazgeçti. Sarı öküzü yiyecek sizi de serbest bırakacak. Sen bu gün yalancıktan hastalan birlikte otlamaya gitme. Gidersen aslan sana saldıracak" diyerek boz öküzü kandırmış.

Boz öküz tilkinin dediğini yapmış.

Aslan öküzlerin otladığı yere gitmiş...

Bakmış ki iki öküz otluyor.

Hemen sarı öküze saldırmış.

Sarı öküz Aslan'ın o günlük yemi olmuş.

İkinci gün de diğer öküzü yemiş.

Sıra boz öküze gelince boz öküz itiraz etmiş;

"Hani beni yemeyecektin." Aslan keyifli...

"Sen onu sarı öküzü kurban verdiğinde düşünmeliydin" demiş.

Kıssadan hisse...

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