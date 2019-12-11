Ben çıplak mıyım?

Temel dükkan vitrinlerine baka baka yürürken, tezgahtarın biri:

"Beyefendi" diyerek ona seslenir. Temel "bağa mi dedun?"der...

"Evet evet size dedim." "Buyurun mağazamıza sizi giydirelim" der tezgahtar! Temel bir kendine bakar, bir de mağazanın tezgahtarına.

"Ula uşağum ben çıplak miyim?" Kıssadan hisse! Pazar günkü maçı Trabzonspor 3-1 kazandı.

Buna rağmen bazı densizler sosyal medyada Ünal'a ve takıma demediğini bırakmadı. Başka ağaçlardaki meyveleri bizim ağaçların dallarına bantlasak; bizim ağaçlar meyve verdi diyebilir miyiz?

Allah nankörleri sevmez! Ulan nereden nereye geldik! Kör müsünüz?

Trabzonspor'un ekonomisi dört büyükler içinde en iyisi. Yarışta da öndeyiz!

Hem General Patton ne demişti?

"Savaş çavuşlarla kazanılır!" Vicdansızlar; Ünal'ın altyapıdan takıma kazandırdığı şahane topçulara bakıp mahcup olmaz mısınız?

Akıl var, izan var. İlginiz, sabrınızla Trabzonspor'u kimse tutamaz! Bari gölge etmeyin başka ihsan istemeyiz.

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