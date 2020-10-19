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Erman Toroğlu

Erman Toroğlu

19 Ekim 2020 | Pazartesi

Tat vermiyor

Fazla uzatmadan şunu söyleyebiliriz:
'den daha iyi bir bekleniyor. Fenerbahçe kadrosunun özellikle bu karşısında bu kadar zorlanması mantıklı değil… Sarı-lacivertli takımda iyi isimler var, geniş bir kadro var. Bundan da iyi bir helva çıkması lazım.
Şu anda helva tat vermiyor.
Önümüzde Fenerbahçe ve Erol 'un 5 haftası daha var. Sarı-lacivertlilerde orkestra elemanları ayrı ayrı çalıyor. Şahsi becerilerle hücuma kalkıyor hep...
Yalnız tabii şu önemli; eğer şampiyon olacaksan eğer küme düşmeyeceksen iyi oynamadığın maçları da almasını bileceksin.
Fenerbahçe şu anda bu konumda… H H H
Peki; Fenerbahçe'yi neden böyle eleştiriyorum? Çünkü Göztepe aman aman bir futbol oynamadı. Hani rakibin iyi olur da seni oynatmaz. Bilakis İzmir ekibi, Fenerbahçe'nin rahat futbol oynaması için bayağı boş alan bıraktılar. Çoğu zaman da geriye gelerek 35 metrede defans yapmaya kalktılar. Dedim ya 5 maç daha hakkı var 'un… Fenerbahçe'nin penaltıdan kazandığı golden önce taç kenarında Fenerbahçeli oyuncu, Göztepeli oyuncuya faul yapıyor.
Ama hakem Fenerbahçe lehine devam ettiriyor ve o pozisyon devam ediyor, Fenerbahçe'nin birinci golü oluyor penaltıdan...
H H H
Sonra Göztepeli oyuncular rakip ceza alanına giriyorlar.
Bir ikili mücadele, Serdar, Göztepeli oyuncuya hiçbir şekilde müdahale etmiyor. Pozisyon çok net penaltı değil. Hakem veriyor!
Burada esas nokta, hakem öyle görmüş olabilir; VAR niye çağırmıyor? Çağır hakem kararında ısrar etsin. Ama hakemi VAR'a çağırmazsan o zaman kafaları karıştırırsın.
Şu gözüküyor ki 'pandemi' derken ' araları' derken lig havasını ve gazını kaybediyor. Ama kasım ayında oynanacak milli maç aralarından sonra kimsenin 'öyleydi, böyleydi' demeye hakkı yok.
Not: Localara seyirci alınıyorsa belli bir oranda tribünlere de seyirci alınması gerekir. Ama herhalde federasyon bu konuda altlık yapıyor. Ara sıcak veriyor.

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Etiketler :
bulut, futbol, milli maç, Göztepe, Fenerbahçe, Erol bulut

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