Kral çıplak

Yusuf Erdoğan, Taksim Meydanı'ndan vurdu, Kasımpaşa'dan gol oldu. Öyle bir vurdu ki Fatih Terim'i 90+1'de soyunma odasına yolladı. Çok enteresan sezon başı Beşiktaş yönetimiyle Sergen Yalçın, Galatasaray yönetimiyle Fatih Terim papaz oldular. Kulüp olarak bu işlerin böyle yürümeyeceği kesin. Hadi Sergen Yalçın'ın elinde fazla malzeme yok. Fatih Terim'in elinde bayağı malzeme var. Yani eğer ağlayacaksa Sergen ağlayabilir ama Fatih Terim'in buna hakkı yok. Şu bir gerçek; İki tarafın yöneticileriyle teknik adamları oturacaklar, tamam mı devam mı diye bakacaklar.

HHH

Sergen ile bu sezonun artık devamı zor. Ben Fatih Terim'in yerinde olsam bu seneyi ıskalarım. Kusura bakmayın derim giderim. Çünkü iki tarafın hem Sergen'in hem Fatih'in bir konuşursak havaları var. Peki yöneticiler de bir konuşurlarsa ne olur! Kasımpaşa son derece akıllı oynadı. Top Galatasaray'da fazla gözüktü ama hikaye. Yan top geri top. 1-0 öne geçince bu sefer Galatasaray çok adamla hücuma kalktı. İyi güzel de rakip de çok adamla defans yapıyordu. Kasımpaşa ceza alanının üstü sebze çorbasına döndü. Sarıkırmızılıların hareket alanı kayboldu. Birkaç sefer yandan tehlikeli geldiler o kadar. Aslında şu gözüküyor; Eski çamlar bardak oldu. Küçük dediğimiz takımlar makul transferlerle doğru işler yapıyorlar. Büyükler de kendilerini hala dev aynasında görüyorlar. Gittikçe kral çıplak olmaya başladı.

HHH

Bir sözüm de MHK'ye. Önceki gün ve dün iki tane aynı pozisyonu yaşadık. Birinde Cisse'ye faul yapıldı, hakem devam ettirdi. Sonunda penaltı oldu. Fenerbahçeli oyuncu gelecek hafta oynamayacak. Geriye dönüp bakıldı nedense faul görülmedi VAR'da. Ki çok net bir fauldü. Rakip Cisse'ye bakarak yükseldi. Peki dün ne oldu. Kasımpaşa net bir gol attı. Yardımcı hakem bayrak kaldırdı, ofsayt diye. Baktılar pozisyon gol, bu sefer bu golü nasıl iptal ederiz diye döndüler 60 metre geriye. Çok tartışılır bir pozisyonda faul yarattılar. Amiyane bir tabir: Bademcikten gol oldu, 6-7 tahlil yaptılar. Kalın bağırsak, ince bağırsak, mide, kan tahlilleri sonuçta anüste basur buldular. İki akşamda olan komik iki pozisyon. Acaba MHK bu işe ne diyecek merak ediyorum