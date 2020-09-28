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Erman Toroğlu

Erman Toroğlu

28 Eylül 2020 | Pazartesi

Adaletli sonuç

Öncelikle bir şeyin altını çizelim. Evvelki gün 'daki zemin kötüydü, hadi 'e biraz yağmur falan yağdı. Peki dün akşam Stadı'ndaki zeminin hali ne? Bakmayın siz, kameralar uzaktan çektiği zaman iyi gözüküyor ama yakın çekime girdiği zaman sanki bataklık.
Futbolculara tonla para veriyorsunuz sonra çıkıyorsunuz bilardo oynamaya, bilardo masasında değil de mermerin üzerinde oynatıyorsunuz.
Sakatlık da olur, kartlar da çok olur bu tip maçlarda. Hakem için çok zor.
Futbolcu kayarak mı, istemeyen mi hareket ediyor yoksa kasıtlı mı? İyi iyi sahada oynanır.
H H H
daha hazır takım, daha hazır kadro. yeni inşa ediliyor.
Kağıt üzerinde Galatasaray favori gözüküyor ama maç başlıyor, iki takım arasında da çok büyük fark yok. Hatta Fenerbahçe, Galatasaray'a göre daha bir kontrollü oynuyor.
Galatasaray bir türlü istediği hücumu yapamıyor. Niye? Sebebi basit… , Arda'yı kaptan çıkarmak için ve oynatmak için o kadar süre bekliyor. Oyundan almıyor, aynı cümleleri için de söyleyebilirim. Yani Galatasaray 9 kişi oynuyor.
H H H
Orta sahada Taylan Antalyalı'nın neredeyse canı çıktı. Ama çocuk isyan etmiyor, genç. Fatih Terim'in maçın ikinci yarısına değişiklikle başlaması lazımdı eğer bu maçı kazanmak istiyorsa.
Ama değişikiliğe bakın kaçıncı dakikada yaptı. Tam 70'te yaptı.
Dakika 70'ti, bir yerde iş de bitmişti.
Fenerbahçe bu kadar oyunuyla Türk Telekom Stadı'ndan 1 puanla çıktı. Sarı-lacivertliler, doğru oynadılar iyi şeyler de yaptılar.
Daha iyisini de yaparlar mıydı? Yüzde 100 yapacaklardır Fenerbahçe ceza alanına daha fazla girdi gözüktü ama Galatasaray kalecisi, yere yatmadan maçı bitirdi.
H H H
Dün gecenin kaybedeni Galatasaray, kazançlısı Fenerbahçe'dir. Bunda da Fatih Terim'in payı büyüktür.
Seyirci de olmayınca maç tatsız tuzsuz oynanıyor zaten. Futbolcular da birbirlerine fazla kasıtlı hareketler yapamıyorlar, yapmıyorlar.
Çok oldu. Zaten sarı kartların adedine baktığımızda Galatasaray takımında yük bazı futbolculara fazla bindiği için onlar sarı kartı fazla gördüler.
Futbol olarak fazla bir şey yoktu.
Heyecan biraz vardı. Kalite ise yoktu. Maçın sonucu da bence adaletli oldu.

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Etiketler :
Fatih Terim, türk telekom, Trabzon, Galatasaray, Fenerbahçe, Belhanda, Karadeniz, futbol, sarı kart

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