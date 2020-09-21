Galatasaray’ın şansı

Güzel bir maç oldu. İki tarafın da hataları vardı, daha az hata yapan kazandı. Bazen hatayı fazla yaparsınız, şans yardım eder kazanırsınız. Dün gece öyle olmadı. İki takımın da kadrosu belli oyunculardan kurulu yani belli oyun sistemleri var, çok fazla yeni oyuncu yok, birbirlerini tanıyan isimler. Zaten şu iki haftaya baktığımızda kimler şampiyonluğa oynar dediğimizde şu görüntülere göre G.Saray, Fener, Başakşehir'i sayabiliriz. G.Saray'ın diğerlerine göre bir avantajı var; hazır iki tane santrfor var. Şu anda diğerlerinde bu yok. Başakşehir'de Demba Ba var. Ama o da etkil değil. Öyle bir penaltı yaptı ki son derece hatalı. Vuramadıysan bırak, o pozisyon gol olacak diye kanun yok. Ne gerek var elle oynamaya? Zaten G.Saray öne geçince büyük avantaj sağladı. Sebebi Başakşehir kapalı defanslara karşı zorlanıyor. Rakip üstüne geldiği zaman çabuk oyuna çıkıp rakibin arka tarafında açık alan bulan bir takım. Zaten ikinci yarı başlarken Okan baktı ki olmayacak Crivelli'yi soktu. Hani forvette iki uzunla rakip defansı dağıtayım diye ama o iki uzunu kullanacaksan topu kenarlardan aut çizgisine indirip orta yapmalısın. Başakşehir ne yaptı? Ceza alanı kenarından ceza alanı ön çizgisine gelmeden doldur boşalt yaptı. Luyindama ile Marcao ikilisini gecenin yıldızı yaptılar. İkisi de çıkıp çıkıp vurdular toplara.

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G.Saray'ın orta sahası çabuk hareket edebilse farkı açabilirdi ama şu anda o tarz oyuncuları yok. Belhanda ile Arda çalışıyorlar ama bir yere kadar. Taylan Antalyalı burda müthiş iş yapıyor. Hani lastik patlar da yapıştırır kullanırız ya her tarafa o koşuyor, tabiri caizse hamallık yapıyor. Falcao ilk yarı çok yalnız kaldı. İstediği topları alamadı. Bunda G.Saray orta alanının rolü var. Ama Diagre girdi G.Saray'ın orta alanı da çıkmaya başladı. Nitekim bu oyuncu kalçasını koydu, belini koydu ikinci golü attırdı. Ondan sonra iki tane pozisyonu var. İyi vuruş yapamadı. Yani şu net: Diagne-Falcao ikilisi bir teknik adam için şans. G.Saray belki de ilerde büyük rkibi olacağı birisini 3 puan geriye attı. G.Saray daha bir istekli oynadı. Oynadıkları toptan kendileri de keyif aldılar. Başakşehir'in daha farklı bir şey yapması lazım çok klasik işler yapıyorlar. Birkaç maç daha kaybederlerse psikolojik olarak bozulurlar. Genç hakem iki tarafa da belli oranda yaklaştı. Art niyetli davranmadı. Kafasında farklı şeyler yoktu, gördüğünü çalmaya çalıştı. İnşallah böyle devam eder. Genç hakem isimlerine ihtiyacımız var çünkü onların kafalarında tilki olmuyor. Yükselmek istiyorlar. Kaşarlardan bıktı millet. Hata bile yapsalar isteyerek yapmadıklarını görüyorsunuz yüzlerinden.