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Erman Toroğlu

Erman Toroğlu

13 Eylül 2020 | Pazar

Forvetlere bakın!

Maçı yazmadan önce şunları soruyorum, Fener'in forveti kim? Frey… Trabzonspor'un santrforu kim? Sörloth… Beşiktaş'ın santrforu kim? Larin… Peki G.Saray'ın forvetleri kim? Falcao-Diagne… Bakınız, 2-0 önde başlıyor lige… Galatasaray takımı iyi oynuyor ama rakibi Gaziantep sahada konu mankeni gibi. Sezona iyi hazırlanmış sarı-kırmızılılar, lige de iyi başladılar. Terim'in yedek kulübesine bakıyorum çok rekabet edecek oyuncu da var. İyi oynadılar ve kazandılar…

Ama benim yazacağım şeyler farklı… Pandemi oluyor, lige ara veriliyor, sonra lige dönüş oluyor, maçlar oynanıyor, tartışmalı hakem kararları ile şampiyon oluyor, ligden düşme kalkıyor falan filan… Yeni sezon başlıyor, ilk maçta başrol hakem... Önceki gün maçını izledim. Bakınız!, Arda Kardeşler, Fenerbahçe lehine verdiği ikinci penaltıyı Fenerbahçe aleyhine de çalabilir mi? Çalarsa helal olsun, çalamazsa yazıklar olsun. VAR'a dahi gitmedi, gitse ne olacağı belliydi. Beyler, bu tiyatroyu daha çok göreceğiz bu sezon. Nedenini hepimiz biliyoruz.

HHH

Gelelim 'ye… 'in MHK'sı son maça kadar gitmeyecekti, bir şeyler duyuluyordu. Bir telefon geliyor, Zekeriya'yı çağırıyorlar, toplantıdan çıkıyor istifa ediyor. Kelle istiyorlar, MHK değişiyor. Ama diğer komite daha Alp ve yönetimi gitmeden hazırlanmış, isimler kağıda yazılmış. Etrafta hep konuşulan; Serdar Tatlı'yı, getirdi! Bütün camia bunu konuşuyor, ama kimse bunu dile getirmiyor. Bakınız, o komite gitse bu gelse, bu gitse başkası gelse hiçbir şey değişmez. Kuşa bak diyorsun, aşağıda malı götürüyorsun. MHK'lar gidiyor geliyor, hakemler aynı kalıyor. Ne değişiyor? Hiç bir şey. Geçen sene maskeyi taktığımda maskeli balo dedim, inşallah bu sene kafama poşet geçirmem!

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Etiketler :
Fenerbahçe, Başakşehir, Galatasaray, Zekeriya Alp, Rıdvan Dilmen, MHK, Erman Toroğlu

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