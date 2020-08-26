Sorumsuzluk – Erman Toroğlu – Fotomaç
26 Ağustos 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Yazarlar Erman Toroğlu Sorumsuzluk

Sorumsuzluk

Dün akşamki skor, teknik heyetinin fiyaskosudur!
Başında da olduğuna göre, ondan hesap sorulur.
Lens sağ bek, Necip orta sahada!
Olmayacak duaya, Amin gibi bir şey!
İkinci yarı başlıyor; önce Oğuzhan, sonra Dorukhan sahadalar. Allah Allah.. Ya kardeşim, sen önce iyilerle başla, sakatlanırlarsa sonra dönersin ikinci kademeye. Adamların sol tarafında iki tane genç çocuk, Beşiktaş'ın sağ defansına maden gibi çalıştılar ve altını da buldular!
Çok kimse bilmez. , 'dan Selanik'e giden kurduğu bir takım. Dikkat ettiniz mi bilmem, amblemlerin var. Zaten renkleri de siyah-beyaz, yani Beşiktaş kökenliler. İstanbul'dan giden Rumların, Atina'da yerleşen takımı da AEK'dır. Yani dün gece esas Beşiktaş, çakma Beşiktaş'a yenildi!
Hakemin çok büyük bir hatası vardı, 86'da Beşiktaş lehine net bir penaltıyı vermedi. Tabiki bahane değil, haa gol olsa ne olurdu? Skoru 3-2 olurdu, o da başka bir olay.
Beşiktaş Başkanı devamlı paradan bahsediyor. devamlı ezik pozisyonda beyanatlar veriyor; bu yanlış. Bu, Beşiktaş taraftarını da kötü etkiliyor, futbolcuyu da.
Bir kulüp başkanı devamlı ağlamaz.
O zaman gelmeseydin. Sen gelmezsen de Beşiktaş ortada kalmazdı.
Nasıl olsa Beşiktaş yönetimlerinde gelenler, gidenlerden hesap sormuyorlar. Belki de zamanında aynı kaba yaptılar, onu bilemem.
Beşiktaş, milli piyango gibi 'un ceza olayından dolayı giremediği yerde, yani Şampiyonlar Ligi'nde bu PAOK'a elenmemeliydi.
Deplasman desen yok, seyirci desen yok, hava sıcak desen şahane bir yağmur yağdı. Yani hiç bahanen yok.
Uzun lafın kısası; bu yenilgide Beşiktaş Başkanından, Sergen'e kadar herkesin sorumluluğu var, daha doğrusu sorumsuzluğu!

  • Erman Toroğlu Erman Toroğlu
    1. 26 Ağustos 2020, Çarşamba
    1. E-Posta: erman.toroglu@fotomac.com.tr
    1. Gönder
      Yazdır
    2. A-
      A+
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler:


YAZARLAR tümü
Sitene Ekle
FOTO HABER tümü
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA