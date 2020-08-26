Sorumsuzluk

Dün akşamki skor, Beşiktaş teknik heyetinin fiyaskosudur!

Başında da Sergen olduğuna göre, ondan hesap sorulur.

Lens sağ bek, Necip orta sahada!

Olmayacak duaya, Amin gibi bir şey!

İkinci yarı başlıyor; önce Oğuzhan, sonra Dorukhan sahadalar. Allah Allah.. Ya kardeşim, sen önce iyilerle başla, sakatlanırlarsa sonra dönersin ikinci kademeye. Adamların sol tarafında iki tane genç çocuk, Beşiktaş'ın sağ defansına maden gibi çalıştılar ve altını da buldular!

Çok kimse bilmez. PAOK, İstanbul'dan Selanik'e giden Rumların kurduğu bir takım. Dikkat ettiniz mi bilmem, amblemlerin Kartal var. Zaten renkleri de siyah-beyaz, yani Beşiktaş kökenliler. İstanbul'dan giden Rumların, Atina'da yerleşen takımı da AEK'dır. Yani dün gece esas Beşiktaş, çakma Beşiktaş'a yenildi!

Hakemin çok büyük bir hatası vardı, 86'da Beşiktaş lehine net bir penaltıyı vermedi. Tabiki bahane değil, haa gol olsa ne olurdu? Skoru 3-2 olurdu, o da başka bir olay.

Beşiktaş Başkanı devamlı paradan bahsediyor. devamlı ezik pozisyonda beyanatlar veriyor; bu yanlış. Bu, Beşiktaş taraftarını da kötü etkiliyor, futbolcuyu da.

Bir kulüp başkanı devamlı ağlamaz.

O zaman gelmeseydin. Sen gelmezsen de Beşiktaş ortada kalmazdı.

Nasıl olsa Beşiktaş yönetimlerinde gelenler, gidenlerden hesap sormuyorlar. Belki de zamanında aynı kaba yaptılar, onu bilemem.

Beşiktaş, milli piyango gibi Trabzonspor'un ceza olayından dolayı giremediği yerde, yani Şampiyonlar Ligi'nde bu PAOK'a elenmemeliydi.

Deplasman desen yok, seyirci desen yok, hava sıcak desen şahane bir yağmur yağdı. Yani hiç bahanen yok.

Uzun lafın kısası; bu yenilgide Beşiktaş Başkanından, Sergen'e kadar herkesin sorumluluğu var, daha doğrusu sorumsuzluğu!