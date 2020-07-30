Alkışlar Sörloth’a

Hayret, Trabzonspor öne geçtiği maçı gol yemeden bitirdi. Öne geçtikten sonra Alanya'ya arkada geniş alan bırakmadılar. Alanya'nın en büyük özelliği de rakip üstüne geldiği zaman arkaya atılan toplarda gol pozisyonları yakalamasıydı. Cisse'yi iyi markaja aldılar. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Trabzonspor'da bazı futbolculara yük fazla biniyor, bazılarına az. Şahsi becerileri yüksek olan bir takım. Dün gece Abdülkadir Ömür ile Sörloth'un tabiri caizse koşmaktan canı çıktı. Son nefeslerine kadar mücadele ettiler.

Alanyaspor'u daha farklı beklerdim.

Ama teknik adamları Erol'un ve birkaç futbolcunun Fenerbahçe'ye gitme olayı takımın havasını bozmuş. Aynı olayı bu sene Sivasspor da yaşadı.

Bu takımda yıllarca alt kümelerde oynayarak gelen Efecan'ın oyundan çıkarkenki tavrı bu huzursuzluğun açık belirtilerini gösterdi. Bu iş böyledir. Hoca giderse işler terse döner. Alanyaspor'da gördük.

Trabzonspor'un teknik direktörü Eddie Newton, yaptığı işlerle benden geçer not aldı. Dün geceki maçta elinden geleni bence yaptı.

Bu sene takımlar tarihte görülmemiş bir hastalık yüzünden enteresan bir süreç geçirdiler. Onun için de fizik ve mücadele olarak fazla bir şey söyleyemiyorsunuz. Bazı takımlar çok etkilendi, bazıları az. Ama dün gece Trabzonspor kupayı hak etti.

Bunda ortadan düdük çalan hakemin de etkisi vardı. Çünkü Trabzonspor'un bu seneki maçlarında bazı hakemler yandan düdük çaldılar. Bazı takımlara da ortadan düdük çaldılar. Bazılarına hiç hata yapmadılar veya az hata yaptılar.

Ne tesadüf bazılarına da çok yaptılar. Lig şampiyonluğunu kaçırma olayında da bunun faktörü vardı.

Bu maç ligde tatsız bir olay yaşayan Trabzon Başkanı ile Alanya Başkanı için rövanş oldu. Maçtan sonra birbirlerine ne dediler bilemiyorum.