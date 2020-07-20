Maskeli balo

Fatih Terim'de sigortalar attı elektrikler kesildi. Trabzon'da da Fatih'in kaptanı Bülent Korkmaz, Trabzon'un şalterini attırdı. Fatih Terim'in başka talebesi Okan Buruk da helvayı yedi... Başakşehir'deki elektrik olayını pek anlayamadım. Bu tip özel maçlar şehir cereyanıyla oynanmaz. Jeneratörle oynanır, eğer jeneratör devreden çıkarsa şehir cereyanı gelir. Bu sene ligde çok enteresan ve değişik işler oldu. Bazıları kaymaklı ekmek kadayıfı yedi, bazıları acılı Adana... Bazılarının siniri devamlı bozuldu, bence bu bozulma çok yerde kasıtlı yapıldı. Bazı yerlerde de moraller arttı. Bazı kulüp başkanları ve teknik direktörler göstere göstere oynanan oyundan dolayı ceza yediler. Bazı kulüp başkanı hiç konuşmadılar.

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