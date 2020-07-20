Maskeli balo – Erman Toroğlu – Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Yazarlar Erman Toroğlu Maskeli balo

Maskeli balo

'de sigortalar attı elektrikler kesildi. 'da da Fatih'in kaptanı , Trabzon'un şalterini attırdı. Fatih Terim'in başka talebesi da helvayı yedi... 'deki elektrik olayını pek anlayamadım. Bu tip özel maçlar şehir cereyanıyla oynanmaz. Jeneratörle oynanır, eğer jeneratör devreden çıkarsa şehir cereyanı gelir. Bu sene ligde çok enteresan ve değişik işler oldu. Bazıları kaymaklı ekmek kadayıfı yedi, bazıları acılı ... Bazılarının siniri devamlı bozuldu, bence bu bozulma çok yerde kasıtlı yapıldı. Bazı yerlerde de moraller arttı. Bazı kulüp başkanları ve teknik direktörler göstere göstere oynanan oyundan dolayı ceza yediler. Bazı kulüp başkanı hiç konuşmadılar.

***

Bazı kulüp başkanlarının acaba avukatları Federasyonu'nda görev yapıyor muydu merak ediyorum. Yani bir maskeli balo oynandı. Zaten araya virüs girice de molaya hepimiz ortak olduk maskeleri takarak. Maskeli balonun şampiyonu da Başakşehir oldu. Bakalım düşenleri kim olacak? Daha doğrusu da Türk futbolu ne olacak; yıllardır oynanan bu maskeli balolardan kurtulacak mı? Ben bunları söylüyorum, yazıyorum bazıları beni savcılığa veriyorlar. Savcılar da tokat gibi cevaplara bunları reddediyor. Allah bizleri mart kedilerinden kurtarsın.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler:


YAZARLAR tümü
Sitene Ekle
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
FOTO HABER tümü
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA