Seneye çok zor

Galatasaray-Göztepe, Gaziantep-Kasımpaşa maçlarını seyrettim. Gaziantep'teki karşılaşma İstanbul'dakine göre 3-4 gömlek daha kaliteliydi. Zaten bu salgın olayından sonra Süper Lig'de en büyük düşüşü yaşayan iki takım (Galatasaray ile Göztepe) birbiriyle oynadı. Ferdi olarak güzel hareketler oldu. Galatasaray'ın ilk golünde Saracchi'nin vuruş temizliği çok güzeldi. Emre Akbaba'nın frikik golü çok güzeldi. Göztepe'nin attığı gol de yapılan orta da kafa vuruşu da çok şıktı.

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Ömer Bayram'ın devamlı kendini yere atması çok çirkindi. Hakeme gelirsek kötü değildi, çok kötüydü... Öyle şeyler yaptı ki futbolu bilmediğini futbolculara alenen anlattı. İlk yarıda Adem'in attığı golde faul yapmasını sahada göremedi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyip iptal ettirebildi... 54. dakikada Galatasaraylı Seri ile Göztepeli Napoleoni'nin hava topu mücadelesinde verdiği karar yanlıştı. Seri, Napoleoni'den daha fazla sıçrayıp kafayı vuracakken, Napoleoni kambura yattı. Ama hakem, burada topu Göztepe'ye verdi.

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Göztepe'nin attığı golün iptali son derece yanlıştı. Ortayı açan Halil, topa bakarken, ayağını bastığı yere Saracchi ayağını soktu. Yere basmak isteyen Halil rakibinin ayağına değdi. Bu güzel golü VAR'a bakarak iptal ettiler. Sonra ben bunlardan hakem olmaz deyince kızıyorlar. Bu golün iptalinden 1 dakika sonra en az 5 tane telefon geldi hepsi de eski futbolculardandı. Kimisi kızmıştı, kimisi de kahkahayla gülüyordu. Oynayanla oynamayanın farkı... Şu net gözüküyor ki bu Galatasaray'ın seneye işi çok zor. Ne defans yapabiliyorlar ne de son vuruş! Gerçi hangi takımın işi kolay olacak ki...