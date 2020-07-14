Uzun yıllar görmediğimiz, heyecan dolu bir gece yaşadık. Konya'da Rus ruleti vardı. Bu ruleti Konyaspor kazandı. Hem de sapına kadar hak ederek.

Başakşehirliler 4-3 kaybettikleri maç sonunda yenildikleri için üzülüyorlardı, ama onların imdadına da Trabzonspor yetişti.

Ne oynadığı belli olmayan bir Trabzonspor, Denizli'de adeta intihar ediyordu. Sonunda kendi ipini çekti.

Başakşehir'e şampiyonluk hayırlı olsun. Bu Trabzonspor'u seyredince şampiyonluk öyle veya böyle Başakşehir'in oldu.

Diyeceksiniz ki; Daha maçlar oynanacak!

Artık bundan sonra fazla değişiklik olacağını zannetmiyorum.

Hakemler az hata yaparak maçları yönettiler.

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Yalnız bir şey dikkatimi çekiyor.Hakemlere deniyor ki, futbolcunun vücuduna, eline, koluna gelen top el sayılmaz veya penaltı verilmez.O ayağından, bacağından seken topla futbolcu oynarsa ne olur.Bence yine penaltı olur.Ve bunun da örneğini dün gece gördük. Ama hakem vermedi.

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