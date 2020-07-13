Penaltıyı yedi – Erman Toroğlu – Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Penaltıyı yedi

Üst üste 2 maç seyrettik.
4 takım içinde en kötüsü . çatır çatır mücadele ediyor. Son ana kadar da edecekler. Zaten Kurban Bayramı da yaklaşıyor. Ankaragücü'nü 'e haftalar önce kurban ettiler. Birine "Sen düş öl" dediler, diğerine de "Sen şampiyon ol" dediler. Yani köşe başı bir maçtı.
Dün gece bir köşe başı maçı da yaşadı.
'u yenseler, yarın yurt dışından 'a gelecek kararla Şampiyonlar Ligi ihtimali açılacak 3. olan takıma. Sivasspor bu yoldaki en tehlikeli rakibini 'da saf dışı bıraktı.
***
Sivas fizik olarak iyi bir takım.
Oyun şekilleri de belli. İyi defans yapıp çabuk öne çıkıyorlar.
Birbirlerini tanıyan oyuncuları var.
boşa harcamıyorlar.
Bir gol yediler, yüzde 100 kaleci hatası. Maç 90 dakika keyifli oynandı.
Bu şartlarda iyi bir mücadele oldu.
Sivasspor'un kazandığı penaltı bence doğru. Ozan'ın ayağı Sivassporlu futbolcunun ayağı havadayken geliyor.
***
Yalnız Muriç'in pozisyonu var, o enteresan. Hakem takdir hakkını 'devam'dan yana kullandı. Ama Sivaslı oyuncunun Muriç'e kalça ile bir hareketi var, top oyunda.
Sivaslı vuruyor, top oyunda kalıyor.
hatalı kararları vardı.
Tolgay rakibin ayağına bastı, sakatlandı. Faul Tolgay'ın aleyhine olması lazım lehine verdi.
Hava topuna çıkmayıp, kambura yatana dikkat etmesi gerekir.
Avrupa'da üst düzey maçlarda bunlar önemli. Futbolcular cin gibidir, hemen çözerler.
iyi maç yönetirse daha üstlere çıkma ihtimali var.

  • Erman Toroğlu Erman Toroğlu
    1. 13 Temmuz 2020, Pazartesi
    1. E-Posta: erman.toroglu@fotomac.com.tr
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