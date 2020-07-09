Bitse de gitsek!

Birr virüs geldi insanları da hasta etti, futbolu da… Seyirci yok, futbol yok, heyecan yok.

Herkes bezmiş durumda.

Ne olursa olsun, bu lig bitsin hepimiz kurtulalım havasında herkes… Yani zoraki oynanıyor.

Günün oynanan ilk maçında Trabzonspor'u seyrediyorsunuz, bordo-mavililerde şampiyonluğa giden bir takım havası yok.

Psikolojik olarak dağılmışlar.

Şampiyonluk yarışında Başakşehir tek başına kaldı.

Bu saatten sonra da liderliği bırakmazlar.

Bir takım için en önemli şey, direksiyonun elinde olması. "Ben bu maçı kazanırsam şampiyon olacağım" havası varsa olurlar.

Ankaragücü'nün düşmesi bence kesinleşti. Onun üstündekiler birbirlerini yiyecekler.

***

Diğer takımlar Galatasaray , Şampiyonlar Ligi'ne gitsin diye her şeyi yaptılar.Ama sarı-kırmızılılarda o güç yok.Biraz gaza basayım, üst sıralarda yer bulurum diye düşünmüyorlar.Çünkü gücü yok Dünkü maçta topla fazla oynayan takım Galatasaray olmuştur herhalde istatistiklere göre.Ben Hatice'ye bakmam, neticeye bakarım!Tabela kaç kaç, 4-1… İstersen sabaha kadar pas yap.O topu rakip kalenin çizgisinden içeri geçiremiyorsan hikayesin.

***

Bu sene sezon başından bu güne kadar Başakşehir, Trabzonspor, Alanyaspor Sivasspor istikrarlı futbol oynadılar.Son haftalarda Sivasspor ve Trabzonspor bu işten düştüler.Alanyaspor biraz sallandı ama ayakta kaldı.Şimdi önümüzde Türkiye Kupası finali var. Moralli bir Alanyaspor, moralsiz bir Trabzonspor… Trabzonspor'un teknik adamı Hüseyin Çimşir diyor ki; "Öne geçtiğimiz maçlarda skoru tutamıyoruz".Bunun cevabını benim senden sormam lazım.

***

Eğer öne geçtiğin maçta oyunu tutamıyorsan, git boğazda balık tut!Belki iki tane lüfer yakalar, yersin.Trabzonspor maçı bittikten sonra teknik direktörleri Hüseyin Çimşir, sahanın ortasına geldi dakikalarca hakemli konuştu.Çok merak ediyorum ne konuştu?Mutlak hakemi tenkit etti.İyi güzel de, hakem sana dönse "Yahu senin bu takımın son zamanlarda ne oynuyor Hüseyin kardeş? Sen hiç aynaya baktın mı?" dese ne diyeceksin!Özün sözü şu;Bu lig bitse de gitsek!