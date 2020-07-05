Ferdi haklıymış!

Bizim atasözlerimiz çok zaman cuk oturuyor. Çok beğendiğim bir atasözü var, "El elin eşeğini ıslık çalarak ararmış." Kendi göbeğini kendin keseceksin.

Dün akşam şunu gördük; ne Göztepe ne de Antalyaspor direnç yapacak takımlar değiller. Neden?

Hedeflerine ulaşmışlar.

Zaten tuhaf bir lig oynanıyor, fizik olarak da çok hazır değiller. Niye cennetlik canlarını cehenneme soksunlar. Ellerinden geldiği kadar yalandan oynadılar ikisi de.

***

Başakşehir 'in ihtiyacı vardı, söke söke aldı. İşte görüyoruz, maçlar üst üste gelince virüsten sonra futbolcuların adalaleri kemanın telleri gibi atıyor.İki maçta da hakem açısından rahatsız edici bir durum olmadı. Bu iyi bir şey. Fenerbahçe 'de iki gol atan Ferdi, bir senedir bas bas bağrıyor, "Benim bu takımda oynamam lazım" diye.Çocuk haklı.Çünkü çocuk kendi yerinde oynayanlara bakıyor, onlardan iyi.Ancak çocuk genç olduğu için Ersun Yanal , "Daha zamanı var. Pişmesi lazım" dedi.Biz pişire pişire tencerenin dibini tutturuyoruz zaten. Bilmiyorum Ersun dün akşamki maçı izledi mi?Çocuk pişmiş, eğer oynarsa çok lezzetli olacak. Eğer sen pişmiş bu çocuğu oynatmazsan kabız yapacaktın.

***

Fenerbahçe iyi mi oynadı? Hayır.Dün gece sarı-lacivertlileri yine kaleci Altay kurtardı. Bu kaleci genç, oynaya oynaya daha iyi olacak.Ama bu çocuğa üst düzey bir kaleci antrenörü lazım. Türk Milli Takımı için çok iyi kaleciler var. İnşallah bazıları yurt dışına giderler.Antalyaspor'un maçı alacak gücü yoktu. Başakşehir istediği tarzda oynadı, sonucu aldı. Başakşehir'in yedek kulübesi de etkili.Visca yoktu ama Robinho yedekti.Girdiği zaman Türkiye 'nin futbol kalitesinde farklı olduğu ortaya çıkıyor.Vedat Muriç, eskiye göre durgun.Ama Vedat'ın yapacağı işler belli. Ceza alanı içinde fazla topla buluşması, hava topu ya da yandan iyi ortalar alması lazım.Hiçbirisi gelmiyor ve rakip defans arasında eziliyor. Bu sefer top almak için orta sahaya çıkıyor, gücünü orada kaybediyor, ceza alanı içine kuvvetsiz gidiyor.

***