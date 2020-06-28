Kimya bozuldu

Bu sonuç Ankaragücü'nü kurtarır mı, biraz zor görünüyor. Peki, Trabzonspor'u ne yapar? Bence Trabzonspor'u batırdı, bu sonuç takımın kimyasını iyice bozdu. 90 dakika içinde bordo-mavililer çok gergindi. Hiçbir şey oynamadılar. Bazı oyuncular çok yorgun görünüyorlardı. A.Gücü'nün santrforu Rodrigues, hakemden haklı olarak çift sarıdan kırmızı kart gördü. Eğer atılmasa, A.Gücü açısından da çok farklı olurdu bu maçın sonucu. Aslında Trabzonspor'un mağlup olması ile berabere kalması arasında büyük fark yok. Beraberlik Trabzonspor'a hiç yaramıyordu. Bu netice rakiplerin de iştahını kabarttı. Bordo-mavililer oyunu kenarlara açamadılar. Nwakaeme ve Ekuban'ın olmaması onlara çok şeyler kaybettirdi. 1-0 galipsin, ileride topu tutamıyorsun. Karşındaki takım lig sonuncusu. Lig sonuncusu ama geçen hafta Başakşehir'e hakem kararıyla yenildiler. Attıkları buz gibi gol sayılmadı. Maç 2-0 oluyordu. Yani A.Gücü kötü takım değil ama ligin ilk yarısındaki puan kayıpları onları bu noktaya getirdi. Peki hakemlerin payı var mı? Hakemlerin payı olmayan maç mı var Türkiye Ligi'nde? Neticelerdeki büyük pay onların. Bazıları iyi niyetli hata yapıyorlar, bazılarının kafasında şeytan var hata yapıyor, bazıları futbolu bilmiyor hata yapıyor. Bu birilerine yarıyor, birileri ise duman oluyor!

***

Dün ilk yarı ceza alanı içinde arkadan itilme ile A.Gücü lehine net bir penaltıyı vermeyen hakem aynı pozisyonun çok daha hafiflerinde en az 5-6 pozisyonda faul çaldı. Verdiği penaltı kararı doğruydu. Ama Trabzonspor'un bir pozisyonunda hakem ve VAR'dakiler "ele" bakmaya uğraştılar. Bulamayınca Sörloth'un ofsaytını buldular. O pozisyonda, ofsayta o kadar bakmak neydi, anlayamadım? Üçüncü dakikada gol bulan Trabzonspor, sonrasında pozisyon bulmakta zorlandı. A.Gücü 11'e 11 oynasa belki de galibiyetle ayrılırdı bu maçtan. Özellikle bu maçta Trabzonspor'un hakeme fazla söyleyeceği bir şey yok zannederim. Kendi oyuncularına ve teknik adamlarına bakmaları lazım. Bu maçtan önce oynanan F.Bahçe maçıyla ilgili fazla bir şey yazmaya ve yorum yapmaya gerek yok. Futbolcusundan yöneticisine, hakeminden teknik adamına kadar art niyetlilerin, futbol sahtekarlarının, futbol cambazlarının Allah cezasını versin demeyeceğim; bu art niyetlilerin Allah muhakkak cezasını verecektir!