Büyük takım böyle olur

Galatasaray

Trabzonspor'u yenerse, 55 olacak ama yine de 3 puan fark var.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi için işi çok zor.

Galatasaray'ın yenmesi lazımdı, yenseydi yukarıyı çok zorlayacaktı.

Galatasaraylı oyunculara soruyorum, siz daha önce neredeydiniz?

Çok enteresan bir maç oldu.

Galatasaray, bu tarz bir maçta 60., 70. dakikada 'düşer' diye bekliyordum.

Düşmediği gibi Başakşehir'e de çok zor anlar yaşattı.

Demek ki büyük takım böyle oluyor.

Beşiktaş bu ağırlığını koyuyor mesela, Fenerbahçe'de bu yok.

Başakşehir'de de dün büyük bir takım olayı yoktu.

Lider ama büyük takım ağırlığı yoktu.

Üzerlerinde bir baskı da yok.

Piyasada ne Galatasaray, ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş var bir tek Trabzonspor.

Onu da zaten badem yapıyorlar.

Karşısında büyük takım bir tek Trabzonspor var. Trabzonspor'u da ne hale soktular.

Galatasaray'da Donk'a bayılıyorum.

Adam çıkıyor oynuyor.

Bu Donk'u Fatih Hoca, oynatmadı, yedek bıraktı, yine de çıkıp oynuyor.

Bugün hakeme söylüyor muyuz bir şey.

Hayır. Zor maç aslında.

Adam düzgün koştu, düzgün hareket etti, düzgün davrandı.

Adam, adam gibi maç yönetti.

Bir şey diyor muyuz. Sonradan bir sallandı yine iyi gidiyor.

Bu maçı da iyiydi.

Galatasaray çok dirençli bir takım değil bugün.

Başakşehir böyle bir maçta 9 kart görüyorsa bundan önceki maçları sakat demek ki.

Şimdiye kadar gördüklerin doğru değildi, bugünkü doğru.

Ama şimdi bu hakem için iyi değil. Birileri bu hakeme maç verdirmeyebilir.