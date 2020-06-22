VAR çıktı hakemlik bozuldu

Fenerbahçe çok kötü durumda. Sarı-lacivertli taraftarlar üzülmesinler, utanmasınlar. Burada utanacak olanlar Fenerbahçe yönetimindekiler.

Başta Ali Koç. Koca Fenerbahçe'ye yazık oluyor. Saçma sapan kararlarla, yaptıkları saçma sapan işlerle takımı bu hale düşürüyorlar.

Kulüple uğraşacaklarına düşman yaratıp hakiki Fenerbahçelileri ihraç ederek takımın da moralini bozuyorlar.

Fenerbahçe'nin teknik ve taktiğini yazma şanısımız yok. Varolan bir şeyin tekniğini taktiğini yazarsınız.

Ne yazacağız ki, neresinden tutsanız hikaye.

Rakip akıllı oynadı. Hiçbir şekilde sertlik yapmadı. Aslında sarılacivertlilere boş alan da bıraktılar.

Pozisyon da verdiler. Ama Fenerli oyuncular ondan bile faydalanamadılar.

Sarı-lacivertlilerin düşme hattında mücadele eden rakiplerine karşı daha rahat oynaması gerekir. Gergin olan tarafın Kasımpaşa olması gerekirdi.

Ama Kasımpaşa normal futbolunu oynadı. Oyunu da germedi, rakibi de germedi. Yakaladığı pozisyonları gol attılar. Hak ettikleri galibiyete ulaştılar.

Gelelim Galatasaray maçına.

Sarı-kırmızılılar resmen sakatatçı dükkanı gibi. Sakatlanan sakatlanana.

Ama sahanın içinde çok kaliteli ayakları var. Dün gece üç kaliteli oyuncu müthiş işler yaparak üç gol attılar ve Galatasaray'ı öne geçirdiler.

Belhanda yenilen golde önce rakibini kovaladı, sonra bıraktı ve Galatasaray kafa golünü yedi. Sonra müthiş hareketlerle nefis bir gol attı. On kişi kalmasına rağmen iyi top yaptılar.

İkinci golü dokuz kişi oynarken yediler.

Aslında bu arada oyuncu değişikliğini çok çabuk yapmaları gerekirdi. Falcao çıktıktan sonra ağırdan aldılar ve 9 kişiyken golü yediler.

Son dakikalar Galatasaray için korku filmi gibi geçti. Gaziantep takımı, Galatasaray'ın futbol oynaması için geniş alanlar bıraktı. Sarı-kırmızılılar da bundan faydalandılar.

Kaleci Okan'ın işi çok zor. Çünkü Muslera'nın arkasında bekleyen kalecinin oynaması için ancak Muslera'nın ayağının kırılması gerekirdi. Zaten öyle de oldu, Okan da oynuyor. İki üç maç çok fazla bir şey beklememek lazım.

Birinci golde bir şey yapamayabilirdi.

Ama ikinci gole daha iyi bir zamanlamayla mani olabilirdi.

Dün Gaziantep'in attığı ikinci gol çok enteresan. Neden? Evelsi gün Ankaragücü-Başakşehir maçında bu pozisyondan daha net bir pozisyonda gol oldu. Hakem Hüseyin Göcek.

VAR'la konuştular ve VAR'a gitmeden golü iptal ettiler. Dünkü pozisyon Ankaragücü'nün attığı golden daha bir karmaşıktı. Yani Ankaragücü'nün attığı gol pozisyonu bu gole göre daha netti. Ne oldu? Ankaragücü'nün attığı sayılmadı, maç 2-0 olacaktı.

Gaziantep'in attığı gol sayıldı. Hangisi doğru? Bence iki gol de sayılmalıydı.

VAR çıktıktan sonra bazı teknik adamlar, futbolcularını herhalde özel çalıştırıyorlar. Hep beraber itiraz edin ki hakem VAR'a gitsin. Hem VAR'daki hem de sahadaki baskı altında kalsın.

Bazen itiraz eden kazanıyor, bazen de itiraz etmeyen yanıyor.

Bazı pozisyonlarda hakemler VAR'a gitmeden kararlarını vermeleri gerekir.

Mesela Fırat Aydınus'un Hasan Ali'nin önce penaltı verip sonra iptal ettiği pozisyonunu kendisinin görmesi lazımdı. Ki pozisyon penaltı değil.

İkinci maçta da köşe gönderindeki net faulü hakemin daha VAR'a gitmeden vermesi gerekirdi ki netice VAR'a gelmesin. Milletin de kafası karışmasın.

Maç bitiyor, işte tecrübeli kaleciyle tecrübesiz kaleci farkı.

Muslera bu topu bu kadar fazla vakit geçirmeden, hakemin ve rakibin psikolojisini de tartarak çok güzel şekilde oyuna sokardı. Bütün bunlar yaşanmazdı Galatasaray açısından.

Çünkü endirekt vuruştan sonra hakemin verdiği penaltı kararı doğru.