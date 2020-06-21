Seneye hazırlanıyor

Yine iki maçı seyrediyorum, biri Denizlispor-Beşiktaş, diğeri Yeni Malatyaspor- Göztepe... Geçen hafta Sergen Yalçın önce gençleri sahaya sürdü, sonra papazları. Bu maçta tersini yaptı, önce papazları sonra gençleri sürdü. Ne yaparsa yapsın seneye hazırlanıyor çünkü bu kadroyu o kurmadı. Her şeye bakacak sonunda karar verecek kim kalacak, kim gidecek?

Burada çok önemli bir şey var; bazı skorlara aldanmayacaksın, bazı oyunlara aldanmayacaksın, bazı rakiplere aldanmayacaksın. Çünkü artık eski transfer hovardalığı bitti.

Sinekten yağ çıkarmaya mecbursun.

Sergen de hem Beşiktaşlı taraftarlar, hem de kamuoyuna takımını gösteriyor. Şu andaki imkanlar bunlar. Seneye karar verecek. Bence doğru yapıyor.

Çünkü bu senenin sorumluluğu Sergen de yok ama Sergen seneye ipi boynuna takacak.

Şampiyonluğa oynayacak takımlarda kaç adet genci oynatabilirsin. Papazlarla, gençleri nasıl harman yaparsın, hepsi bir soru işareti.

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Mesela dün Rıdvan'ın kaleciye atmak istediği bir top var. Önce eline vuruyor, sonra kaleciye gidiyor.Rıdvan'ın vücut dili topu kaleciye vermek. Rıdvan bunu yapabilir bir genç olarak ama kaleci bunu yapamaz. Kimsenin aklında soru işareti bırakmadan o topu geldiği yöne vuracaksın. Kimsenin aklını karıştırmayacaksın.Bunlar bu maçlarda ufak tefek şeyler gelebilir. Ama seneye Beşiktaş'ın oynayacağı köşe başı maçlarda bunlar ne olur?Rıdvan iyi kumaş. Ayağı da iyi ama fizik olarak ne derece direnç gösterebilir. Boy dezavantajı var.Orta sahada hücumda olur. Ama yarın gelecek yan toplarda bu oyuncunun üzerinden rakip kafa vurur. Defans oyuncusunda boy önemli bir sorun. Bekleyeceğiz, göreceğiz.Denizlispor çok rahat değil puan olarak. Beraberlik bile işine gelirdi ama Beşiktaş'a karşı güçleri yetmedi. Çok kolay goller yediler.Bu maçtan kendi sahanda en az 1 puan almalısın, yoksa yangının içine düşersin.