Söke söke Trabzon

Bu kadar aradan sonra öncelikle iyi bir mücadele oldu. Skora baktığınızda Trabzonspor, çok rahat kazandı diyebilirsiniz ama bu iş çok rahat olmadı. Trabzonspor, oyunun içinde defansına rahat geldiği zaman rakibine boş alan bırakmıyor. Ama hücuma çıktığında yani rakip kontra yaptığında çok alan bırakıyorlar.

Topa dalıyorlar, arkaları boş kalıyor.

Nitekim öyle bir gol yediler.

F.Bahçe her şeyiyle mücadele etti. Aslında oyun 1-1 ve F.Bahçe'nin en iyi oyuncusu Deniz Türüç. Bir de gol atmış moralli... Kenara bir bakıyorsunuz, Deniz'e kement atıyorlar. Çünkü Volkan'a, Emre'den gelen talimat net gözüküyor.

Altını çizerek söylüyorum, Deniz Türüç çıkana kadar sahadaki Trabzonsporlu topçulara ve teknik direktörü Hüseyin Çimşir'e sorsan;

'Oyundan kim çıksa iyi olur?' diye, hepsi beraber Deniz derlerdi.

Herhalde anlatabildim.

Nitekim o çıktıktan sonra F.Bahçe'nin gücü iyice bitti.

Biraz Gustavo biraz da Mehmet Ekici mücadele etti. Dün gece Trabzonspor'un sahada oyunu idare edecek topçusu yoktu. Yani Sosa veya onun gibi... Bunun sıkıntısını çektiler.

H H H

Sarı-lacivertliler, bu maçta bütün barutlarını kullandı ama Trabzon'a gücü yetmedi. Zaten kadrolara baktığınızda Trabzonspor daha güçlü. Nwakaeme tam lazım olduğunda sakatlandı. Sörloth ileride fazla tek kaldı. Ama tek kaldığı zamanda bile iyi işler yaptı.

F.Bahçe'nin yediği ikinci gol, inanılır gibi değil. Ekuban, 60 metre top sürdü Jailson refakat etti. Yani herhalde dedi ki, 'Ekuban'a koşarken bir şey olursa kaldırırım.' O da al da at diye Sörloth'a attırdı. Aslında Trabzonspor'un, daha önce iki benzer pozisyonu da vardı. İlk yarıda golleri atabilirdi.

F.Bahçe kazansaydı, belki de önümüzdeki sezon için yanlış kararlar alırlardı. Şimdi oturup çok acil ve acı reçeteli kararlar alması lazım.

Tur, Trabzon'un hakkıydı ve söke söke aldılar. Onun için de bu maçta ve bu yazıda 'hakem şöyle yapsaydı böyle yapsaydı' tartışması olmayacak şekilde Trabzonspor kazandı.

Emre, seneye teknik ekibe katılacak yani futbol ona bağlanacak. Peki Emre bu maçta bile kırmızı kart görüp kenardan atılıyorsa F.Bahçe şimdiden yanmış.

Onun için F,Bahçe'nin dikkatli ve acil kararlar alması lazım.