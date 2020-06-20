Göçek diyetini ödedi

Bu maçın hakem ataması en baştan yanlış yapıldı. Geçen yıl G.Saray-Konya maçında büyük hata yapan Hüseyin Göçek’in hakemlik hayatı bitmişti. Göksel Gümüşdağ ona sahip çıktı, Göçek de diyetini ödedi.

MHK Başkanı Zekeriya Alp'i en başından beri uyardım, "Oğuz Sarvan ve Ünsal Çimen ile bu iş yürümez, seni yakarlar" diye. Ama dinlemedi. Ankaragücü-Başakşehir maçının hakem ataması en baştan yanlıştı. Trabzonspor tayinleri görünce birbildiri yayımladı. Adamlar haksız mı? Bu maç bir çok takımın ligdeki kaderini çok yakından ilgilendiriyor. Sen tutuyorsun, geçen sezon Galatasaray- Konyaspor maçında yan hakeminin tüm uyarılarına rağmen penaltıyı veren ve Serdar Aziz'i kırmızı kartla oyundan atan Hüseyin Göçek'i bu maça atıyorsun. Bu Göçek'in hakemliğini Yusuf Namoğlu ve ekibi bitirmişti. Halis Özkahya'yı da bitirmişlerdi. Ama Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Hakemler de hata yapar" diyerek sahip çıktılar ve Göçek'i ve Özkahya'yı ipten aldılar. Ben olsam Halis Özkahya'yı Başakşehir maçlarına vermem. Ama Zekeriya bunu bilmiyor olabilir. Ona söylememiş olabilirler. Hakemlikte kanser başları var. Ben yine de Zekeriya'dan ümitliyim. Bu sene ömrü yeter mi, bilmiyorum. Oğuz Sarvan'ı, Ünsal Çimen'i içeriye sokmam. Hüseyin Göçek de bu maçta diyetini ödedi. Bazı şeyler tesadüf değildir. Ankaragücü'nün ikinci golünü verse, maç 2-0 olsa Başakşehir'in psikolojisini düşünün. Bazı şeyler tesadüf değildir. Sana göre ofsayt pozisyonu var, bana göre gol. VAR'ın karar vermemesi lazım. FİFA kokartı senin göğsünde, VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu kim? Şoför sensin, direksiyon senin elinde. Arabayı sen kullanıyorsun. Son kararı sen vermelisin. Öyle topu VAR'a atıp bu işten sıyrılamazsın. Gel kardeşim pozisyonu bir izle öyle karar ver. Esnaf kafasıyla bu işler yürümez. Ankaragücü'nün alacağı 3 puan belki de ligde kalmaları için büyük bir hamle olacak. Hüseyin Göçek, verdiği ve vermediği kararlarla birçok takım, hatta ligin kaderini etkiledi. Yayıncı kurtuluş Başakşehir'in ikinci golündeki el pozisyonunu bir türlü ekranlara getiremedi. Biz görmüyoruz, VAR niye bakmadı. Bizden görüntüleri gizliyorlar mı?