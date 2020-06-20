Göçek diyetini ödedi – Erman Toroğlu – Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
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Göçek diyetini ödedi

Bu maçın hakem ataması en baştan yanlış yapıldı. Geçen yıl G.Saray-Konya maçında büyük hata yapan ’in hakemlik hayatı bitmişti. ona sahip çıktı, Göçek de diyetini ödedi.

MHK Başkanı 'i en başından beri uyardım, " ve ile bu iş yürümez, seni yakarlar" diye. Ama dinlemedi. Ankaragücü- maçının hakem ataması en baştan yanlıştı. tayinleri görünce birbildiri yayımladı. Adamlar haksız mı? Bu maç bir çok takımın ligdeki kaderini çok yakından ilgilendiriyor. Sen tutuyorsun, geçen sezon Galatasaray- Konyaspor maçında yan hakeminin tüm uyarılarına rağmen penaltıyı veren ve 'i kırmızı kartla oyundan atan 'i bu maça atıyorsun. Bu Göçek'in hakemliğini ve ekibi bitirmişti. 'yı da bitirmişlerdi. Ama Başakşehir Başkanı ve Başkanı , "Hakemler de hata yapar" diyerek sahip çıktılar ve Göçek'i ve Özkahya'yı ipten aldılar. Ben olsam Halis Özkahya'yı Başakşehir maçlarına vermem. Ama Zekeriya bunu bilmiyor olabilir. Ona söylememiş olabilirler. Hakemlikte kanser başları var. Ben yine de Zekeriya'dan ümitliyim. Bu sene ömrü yeter mi, bilmiyorum. Oğuz Sarvan'ı, Ünsal Çimen'i içeriye sokmam. Hüseyin Göçek de bu maçta diyetini ödedi. Bazı şeyler tesadüf değildir. Ankaragücü'nün ikinci golünü verse, maç 2-0 olsa Başakşehir'in psikolojisini düşünün. Bazı şeyler tesadüf değildir. Sana göre ofsayt pozisyonu var, bana göre gol. VAR'ın karar vermemesi lazım. FİFA kokartı senin göğsünde, VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu kim? Şoför sensin, direksiyon senin elinde. Arabayı sen kullanıyorsun. Son kararı sen vermelisin. Öyle topu VAR'a atıp bu işten sıyrılamazsın. Gel kardeşim pozisyonu bir izle öyle karar ver. Esnaf kafasıyla bu işler yürümez. Ankaragücü'nün alacağı 3 puan belki de ligde kalmaları için büyük bir hamle olacak. Hüseyin Göçek, verdiği ve vermediği kararlarla birçok takım, hatta ligin kaderini etkiledi. Yayıncı kurtuluş Başakşehir'in ikinci golündeki el pozisyonunu bir türlü ekranlara getiremedi. Biz görmüyoruz, VAR niye bakmadı. Bizden görüntüleri gizliyorlar mı?

  • Erman Toroğlu Erman Toroğlu
    1. 20 Haziran 2020, Cumartesi
    1. E-Posta: erman.toroglu@fotomac.com.tr
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