Bunlar çok yaşanacak!

Hastalık olayından sonra sizin saha, bizim saha falan hikaye. Neden? Zaten seyirci yok. Yani itici güç. Malesef küçük takımlarda çok rastlanan bir olay dün gece yine görüldü.

F.Bahçe'den daha iyi oynuyorsun.

Takım olarak, oyun anlayışı olarak F.Bahçe'den iyisin. Ve bu sayede de öne geçiyorsun. Öne geçene kadar da bayağı etkilisin. Ama 1-0'dan sonra anlaşılmaz bir şekilde defansa çekiliyorsun. Futbolcular şunu düşünemiyorlar; tamam F.Bahçe büyük takım ama sen F.Bahçe'nin üstüne gittiği pozisyonlarda ona çok tehlikeli oldun. Bu şunu gösteriyor; sarı-lacivertlilerin arka kanadı iyi değil yani defansı. Sen bu takımı üstüne çekersen, sen de pozisyon yakalarsın, nitekim yakaladı.

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Nederler "korkunun ecele faydası yok" 2-0 yapsan işi bitireceksin.Ama işte o zihniyet hiç değişmiyor; büyük takım, küçük takım.Kontrataklara düzgün çıksan çok daha fazla pozisyon yakalayacaksın.Erol Bulut, şu anda bıçak sırtında.Ya olacak ya olmayacak. Görüntüye geldiği zaman da tedirginliği yüzünden okunuyor. Şu bir gerçek;F.Bahçe geçen seneden biraz daha farklı. Nasıl? Bence sezon sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacaktır.Ama şunun da altını çizmek lazım koca bir sezon seyircisiz oynanacak.F.Bahçe, bu futbolunu kendi sahasında oynamaya kalkarsa çok zor anlar yaşar. Çünkü ligdeki çok takım Rize anlayışında oynamaz.Anlamadığım bir şey var; büyük takımlarla oynuyorsun, kaybedebilirsin ona kimse bir şey demez. Risk onda, sen rahat oyna o düşünsün. Ama gol atıp üstüne yatmaya kalkarsan dün akşamki gibi olursun.

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Hakem F.Bahçe lehine vermesi gereken birinci penaltıyı görmedi VAR'la verdi. İkinci penaltı pozisyonunu kendi verdi. Birinci pozisyon net penaltı. İkinci penaltı için şunu söylerim; aynı penaltıyı F.Bahçe aleyhine çalarsan helal olsun. Çalamazsan yazıklar olsun.

Birinci penaltı pozisyonunda hakem, "Kol kapalı penaltı değil" işareti yaptı. Yani "Öyle gördüm" dedi. Ama umumi istek üzerine VAR'a gitti. Kolun kapalı olmadığını gördü ve penaltıyı verdi. Buraya kadar her şey tamam.

İkinci penaltı pozisyonunda Rize'li oyuncu kolunu açarak rakibini markaj mı yapmak istedi, yoksa koluyla rakibine vurdu mu?

F.Bahçe'li oyuncu darbe aldı mı, kendini yere mi attı?

Sen birinciyi yanlış gördün, penaltı vermedin VAR'a gittin doğruyu yaptın. İkincide de gidip seyretseydin bakalım ne olacaktı?

Bu sene maalesef bu tip olayları çok yaşayacağız. Nedenlerini zaten hepimiz biliyoruz!