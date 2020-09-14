Yersen VAR!

Sezonun ilk maçları… Tamam bu maçlarda aman aman oynamayabilirsin. Bahane hazır, sezon başı.

Ama şu bir gerçek; tecrübeliysen detaylarda başarılı olursun ve iyi oynamadığın maçlardan 3 puanla çıkarsın. İyi oynadığın zaman zaten kazanırsın.

Mühim olan, iyi oynamadığın zaman maç kazanmak.

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İlk yarı oynandı, koca 45 dakika.İki takım da çok kötü. Bir tane şans golü Beşiktaş lehine 1-0… İkinci yarı başlıyor, Trabzonspor yine çok kötü. Beşiktaş biraz kımıldıyor.Bir penaltı pozisyonu var. Hakem vermedi, VAR'daki Cüneyt Çakır verdi.Verilir mi? Tartışılır… Yorum… Ben Atiba'ya bu pozisyonlarda güvenmediğim için fazla bir şey söylemeyeceğim.Trabzonspor 10 kişi kalınca tamamen stop etti. Beşiktaş istediği gibi oynadı.Kaleci genç, iyi gözüküyor diyorlar da maç 3-0 olmasaydı ne olurdu?O hata için ne denirdi? Kalecinin yaptığı hatadan sonra arkasında başka adam yok. Yandı gülüm keten helva olursun!Oğuzhan çıkıp, Dorukhan girince orta saha biraz hareketlendi.

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Geçen sene Trabzonspor'da Sörloth yarım takımdı. Herkes onu kullandı, onun üzerine bindiler ve sezon sonuna kadar gittiler.Bu sene de yük orta sahada 'akıllı bıdık'a binmiş. Abdülkadir Ömür de nereye kadar mücadele edebilir?

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Trabzonspor "Eksiğim var" diyebilir ama takım havası kaybolmuş. Sahaya 11 kişi çıkıyorsun, iyi oynamayabilirsin.Olabilir… Ama bu kadar kötü mücadele edersen bunun bir sebebi vardır.Trabzonspor takımının bu kadar kötü mücadele etmeye hakkı yoktur.

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