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Erman Toroğlu

Erman Toroğlu

20 Eylül 2020 | Pazar

İşleri zor

İlk yarı topla daha fazla oynayan . çok vitaminli oynamadı bu yarıda. Ama ikinci yarı başladıktan sonra kırmızıbeyazlılar tempoyu gittikçe artırdılar. Hani derler ya arap atı gibi sonradan açıldılar. Ve maç ilerledikçe siyah-beyazlıları zor pozisyonlara düşürdüler. Özellikle Orgill ve Podolski girdikten sonra maçın direksiyonu Antalyaspor'a geçti. Siyah-beyazlılar hücuma gidiyorlar, gidiyorlar da arka tarafı garantiye almadan gidiyorlar. Eğer rakip çabuk gelirse çok pozisyon veriyorlar.

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Yalnız Antalyaspor'un golünü atan Gökdeniz için şunu söylemem şart. 'de çok az futbolcu o tarz hareketleri yaparak gol atabilir. Ceza alanı üzerinde hem rakiplerini geçti hem müthiş bir plase yaptı. Kolay iş değil. Çok iyi kumaş belli. Maçın geneline baktığımızda Halil Umut Meler, Beşiktaş'ı üzmedi. Ona 1 numaralı yardımcı hakem de yardım etti. Yani Beşiktaşlı yöneticilerin hakem için söyleyeceği bir şey yoktur herhalde.

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Beşiktaş iyi sinyaller vermiyor. Tamam sezona deplasmanında kazanarak başladı ama görüntü pek iyi değil. Bu şekilde giderlerse yarıştan çabuk koparlar. Sahanın içinde bütün olarak oynayamıyorlar. Kopuk kopuklar. Zannediyorum bazı yabancı oyuncuların da kafaları karışık. Net şekilde belli oluyor. Neredeyse veresiye oynayacaklar futbolu.

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Etiketler :
Süper Lig, Beşiktaş, Antalyaspor, Trabzonspor

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