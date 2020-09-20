İşleri zor

İlk yarı topla daha fazla oynayan Beşiktaş. Antalyaspor çok vitaminli oynamadı bu yarıda. Ama ikinci yarı başladıktan sonra kırmızıbeyazlılar tempoyu gittikçe artırdılar. Hani derler ya arap atı gibi sonradan açıldılar. Ve maç ilerledikçe siyah-beyazlıları zor pozisyonlara düşürdüler. Özellikle Orgill ve Podolski girdikten sonra maçın direksiyonu Antalyaspor'a geçti. Siyah-beyazlılar hücuma gidiyorlar, gidiyorlar da arka tarafı garantiye almadan gidiyorlar. Eğer rakip çabuk gelirse çok pozisyon veriyorlar.

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Yalnız Antalyaspor'un golünü atan Gökdeniz için şunu söylemem şart. Süper Lig 'de çok az futbolcu o tarz hareketleri yaparak gol atabilir. Ceza alanı üzerinde hem rakiplerini geçti hem müthiş bir plase yaptı. Kolay iş değil. Çok iyi kumaş belli. Maçın geneline baktığımızda Halil Umut Meler, Beşiktaş'ı üzmedi. Ona 1 numaralı yardımcı hakem de yardım etti. Yani Beşiktaşlı yöneticilerin hakem için söyleyeceği bir şey yoktur herhalde.

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