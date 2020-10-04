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Erman Toroğlu

Erman Toroğlu

04 Ekim 2020 | Pazar

Altay farkı

5 Ekim Pazartesi günü bitiyor. bu sene transfer şampiyonu.
Bu şu demek: Takım yeniden kuruluyor.
Geçen seneden çok az oyuncu var. Teknik adam da yeni. İlk haftalar sancılı olur kesin.
Bir teknik adam için ilk 10 hafta fazla bir şey söyleyemezsiniz. Hele bu Fenerbahçe olursa. Ama sarılacivertlilerin ne olacağı 9. veya 10. haftada belli olur.
Eğer şansınız varsa çok iyi oynayamadığınız zaman şans size güler, galip gelirseniz rüzgarı arkanıza alırsınız. Ama hep kötü oynayarak da şans sürekli size gülmez.
öne geçmişsin, öyle veya böyle bu maçı bitireceksin. Bu sıkıntıyı çekmeyeceksin. İlk maçlar dahi olsa eğer bu sıkıntıyı çekiyorsan bunda teknik adamın da payı vardır.
Detaylarla oynayarak maçı soğutabilirsin veya alacağın oyuncuyla çıkaracağın oyuncuları iyi seçeceksin.
Dün gece şu gözüktü. Sosa iyi olursa Fenerbahçe doğru yolda gidecek. Sakatlanır veya olmazsa ne yapacaksın. O sorun.
lige yeni gelmiş bir takım. 2-0'dan sonra gaza basmaya başladılar. Bu gaza bastıklarında da Fenerbahçe, Karagümrük'e cevap veremedi. Madem rakip üstüne geliyor arka tarafına sağlam giderken 3. golü bulursun.
İkinci penaltı kaçınca maçın skoru belli oldu.
İlk geldiği günlerde kaleci 'a haksızlık yaptılar. Öyle dediler, böyle dediler. Altay her geçen gün daha da üstüne koydu. Eksiklerini de kapatıyor. Büyük takımın kalesinde oynamak zordur. Zaten klasik şu cümle de vardır: İyi bir kaleci eğer bir takım şampiyon olacaksa en az 5-6 maçı kazandırmalıdır.
Ama çok da fazla o kalecinin üzerine gidilmemelidir. Nasıl olsa o kazandırıyor diye. Onun da arada sırada hata yapmaya hakkı var.
Hakem kötü maç yönetmedi.
Karagümrük'ün ilk penaltısında VAR doğru devreye girdi.
İki takımın da hakem için konuşacak fazla bir şeyi olmamalı.

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Etiketler :
2-0, KARAGÜMRÜK, transfer, Altay, Fenerbahçe

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