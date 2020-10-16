Kaşıyacak kimse yok

Gaziantep-Trabzon maçı oynanıyor. Son dakikalarda bir penaltı var. Tartışmalar uzuyor. Maç 1-1 berabere bitiyor. Maçın hakemi Fırat Aydınus. Yardımcıları Erdem Bayık, Hakan Yemişken, Kutluhan Bilgiç. Gözlemci Yunus Yıldırım. Gaziantep bölgesinden bir gözlemci, yine Gaziantep bölgesinden bir hakem. Yani 7 kişi. Maçtan sonra hep beraber kebap yemeye gidiyorlar. İnsan Gaziantep'e gider de kebap yemeden döner mi? Beli de şiş yediler, belki tatlı bilemem ama ceza yiyecekleri kesin!

Neden? Çünkü hakemlere direktif veriliyor;

"Yabancılarla oturmayın, temas kurmayın" diye pandemiden dolayı... Fırat Aydınus talimatları sallamıyor. Yani federasyonu sallamıyor!

Kafasının dikine gidiyor, bildiğini yapıyor. Peki, bu hakemler ve gözlemciler disiplin kuruluna verildiler, ceza yerler mi bilemem.

Araya birilerini sokarlarsa en fazla uyarı cezası alırlar. Ancak bunlara okkalı bir ceza vermek lazım ki herkese iyi örnek olsun.

Dikkatinizi bir şeye çekmek istiyorum. Hakemlik aleminde sorun çıkaran isimler hep aynı.

Kaşınıyorlar ancak maalesef bunları kaşıyacak kimse yok.

Bunlar yerinde kalıyor, bunlara göz yuman komiteler gidiyor.

Maçlardaki sorunlar da hep bu tip sorunlu hakemler yüzünden oluyor.

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Hakem yazmışken yine devam edelim.

Aslında hakem yazmayalım konuşmayalım diyoruz ama konuşturuyorlar.

Bir televizyon programında hem de canlı canlı Zekeriya Alp'e seslendim. Dedim ki; "Zekeriya bu Ünsal Çimen ile Oğuz Sarvan'a fazla güvenme. Seni kayığa bindirirler 'attaaa' yapar gönderirler. Bunu söyledikten bir müddet sonra Zekeriya Alp MHK'yi Beylerbeyi'nde topluyor, sohbet ediyorlar. Hatta Zekeriya, "Biz iyi işler yapıyoruz bakalım kaç sene daha burada kalırız" diyor. O sırada federasyon başkanından telefon geliyor. Atlayıp gidiyor makama Başkan Nihat Özdemir, Zekeriya'ya diyor ki, ekibinden Oğuz Sarvan'ı, Ünsal Çimen'i ve Murat Ilgaz'ı çıkaracaksın.

Zekeriya da cevap veriyor:

"Biz ekip olarak geldik. Ekip olarak gideceğiz." Yani takım arkadaşlarını satmıyor. İstifa ediyor. Yerine Serdar Tatlı ile ekibi geliyor.

Ne oluyor biliyor musunuz?

Bu Zekeriya Alp'in ekibinde olanların bir kısmı Serdar Tatlı tarafından gözlemcilikte kullanılmaya başlanıyor.

Oğuz Sarvan gibi olanlar da boşta kalıyor. Ama Serdar Tatlı onların da imdadına yetişiyor.

Bu sefer yeni hakemlerin seçilmesi için izleme komitesine getiriyorlar.

Bunlar da kabul ediyor.

Peki, kardeşim ben şimdi söylüyorum bunlar yıllarca hakem tayin ettiler çarşı karıştı.

Aslında Zekeriya'nın gidişine Ünsal Çimen ile Oğuz Sarvan sebep oldu. Bu görevleri kötü yapanlar nasıl hakem seçecek ve çıkaracak? Bunların seçeceği hakem de kendilerine benzeyecek. Yani Türkiye'de hakem olayında hiçbir şey değişmeyecek. Bu işi kökünden temizlemediğiniz müddetçe bir yere varamazsınız. Son olarak Zekeriya'ya soruyorum, "Ne haber Zekeriya ben bunları sana söyledim gördün mü sahip çıktığın adamları? Bunlar adamı hiç beklemediğin anda arkadan vurur. Herhalde yavaş yavaş hakem alemini yakından tanımaya başlamışsındır." Bunlar 3-5 kuruş için her türlü kademede görevi kabul ederler.

AYNI TAS AYNI HAMAM

Yıldırım Demirören gitti, Fikret Orman ekibi geldi. Orman yönetimi, Demirören yönetimini mali olarak bütün işlemlerini bağımsız bir kuruluşa yaptırdılar büyük açıklar vardı ama gereğini yapmadılar. O raporları sakladılar. Oysa ki Fikret Orman'ın geliş sebebi geçmişi irdelemek ve açıkları ortaya çıkarmaktı.

Sonra Ahmet Nur Çebi geldi. O da aynı Fikret Orman gibi bir önceki yönetimin bütün ekonomik harcamalarını bağımsız bir şirketin denetimine verdi. Ama tesadüfe bakın o da açıklamıyor.

Mali genel kurulda açıklanacakmış.

O kadar niye bekliyorsunuz kardeşim?

Elinizi bağlayan bir şey mi var?

Basına açıklayın. Sonra mali genel kurulda hesap sorarsınız. Umarım bir bildikleri vardır...