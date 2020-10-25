Hakem kararıyla

Bu yayıncı kuruluşun çok kötü naklen yayın yaptığını, kedinin pisliğini örter gibi çoğu pozisyonlardan bazılarını verip bazılarını vermediğini, bazı pozisyonları inanılmaz uzatarak verdiğini, çok önemli pozisyonları es geçtiğini uzun yıllardır söylüyorum.

Ben yayıncı kuruluşla çalıştım; neyin ne olduğunu iyi bilirim. Son konuşmasında Ali Koç bu konuda son derece doğru yerlere parmak basmış. Hem binlerce para istiyorsunuz üye olan insanlardan hem de iş kulüplere gelince bu kadar parayı vermem diyorsunuz.

Yaptığınız yayın da iğrenç...

Herkesin kafası karışıyor. Dün geceki maç bu işe tuz biber ekti.

G.Saray'ın attığı birinci golden 2-3 pozisyon evvel Babel'in yaptığı net bir faul var. Adam rakibini aldı tuttu yan tarafa koydu arkadaşına topu attı o da gitti gol attı. Erzurum'un kazandığı penaltı 5 metre önünde oluyor net görüyor çalmıyor.

Şunu söyleyeyim: Net görüyor...

Eğer bir hakem onu göremiyorsa hakemlik yapmasın. VAR çağırıyor penaltıyı veriyor. Sonra Falcao'nun atıldığı bir pozisyon var. Birincisinde suratına el geliyor diyor, ikinciye de suratına el geliyor diyor; ona da peki ama maalesef o görüntüyü çok net göremiyoruz. Yani ikinci sarı doğru mu yanlış mı bunlara göre karar vermem zor.

Şimdi geliyoruz esas noktaya...

Uzatmalar oynanıyor Erzurum, G.Saray ceza sahasına sol yan çizgiden girmek istiyor. Erzurumlu oyuncu topla oynarken G.Saray defansı aynen Falcao gibi rakibinin boğazına bir hakeret yapıyor. Hem de Erzurumlu oyuncunun yolunu kesmek istiyor. Aslında yaptığı hareket faul ve sarı ama hakem avanaj mı oynattı bilemiyorum. Bu sefer top cezala alanına giriyor. O pozisyondan kurtulan futbolcu ceza alanındaki Erzurumluyu indiriyor. Penaltı başka nasıl olur anlamam. Yani net penaltıyı ne hakem veriyor ne VAR çağırıyor. Yani rezalet bir yönetim mi, iğrenç bir yönetim mi? İğrenç bir çekim mi, rezalet bir çekim mi? Kasıt var mı yok mu ben anlamadım. Anlayan yardım etsin. ama net pozisyonlara baktığınızda bu iş nasıl bitmeli dediğinizde dün gece G.Saray hakem desteğiyle maçı kazandı.

Bunu çok net söyleyebilirim. Taktikmiş, teknikmiş iş tekniğe kalmıyor ki kardeşim... Hepinize hayırlı işler.