Ziraat Türkiye Kupası
Emre Bol Hayırlısı olsun
Emre Bol

Emre Bol

22 Eylül 2025 | Pazartesi

Hayırlısı olsun

Seçim telaşından Kasımpaşa mücadelesine konsantre olamadık. Oysa Galatasaray'la puan farkı 4 olmuş. Artık daha fazla açılmamalı. Tedesco bu kez farklı bir şeyler denedi. En-Nesyri'yi kesip en öne Talisca onun arkasına Asensio'yu koydu.
Geçen hafta söyledim; ön alanda Kerem'le verkaç yapabilecek bir oyuncuya ihtiyaç var. Bu yapabilecek ismin Asensio olduğunu düşünüyorum.

Zira Kerem'in içeri bindirmelerinde bir istasyona ihtiyacı var.
Galatasarayda iken İcardi'yle bunu çokca yapıyordu.
Talisca'yla ilgili tereddütlerim her geçen hafta artıyor. Hala istenilen fiziki kalitede değil. Toparlanana kadar ya kesilmeli ya da sonradan girmeli.
Kasımpaşa 10 kişi kaldıktan sonra sahaya bakıyorum; hiç fark yok!

Hatta Kasımpaşa takımı bu dakikalarda Fenerbahçe'den daha iyi göründü. İşte esas sıkıntı burada. 10 kişi takımdan gol yiyebilirsin ama bu kadar pozisyon vermezsin.
Bu puan kaybının neler kaybettireceğini önümüzdeki dönemde daha iyi göreceğiz.
Gereksiz seçim gündemi acaba nelere mal olacak?

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler :
Kasımpaşa, Galatasaray, Fenerbahçe, Talisca, asensio

