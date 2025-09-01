Mou freni!

Mourinho'ya gidince sanki zincirlerinden kurtuldu Fenerbahçeli oyuncular! Taktik, savunma diye diye neredeyse Fenerbahçe'nin genlerini bozacaktı. Görün işte en baba teknik direktörlerden dediğimiz Mourinho'nun yokluğunda takım nasıl takır takır futbol oynuyor. Bu takımın Anadolu takımlarını yenmek için inanın hocaya bile ihtiyaç yok. Sezon içerisinde oynanacak önem derecesi yüksek karşılaşmalarda teknik adam becerisine ihtiyaç olur.



Mourinho'nun "çürümeye bıraktığı" İrfancan gerçekten büyük oynadı. O kadar değersizleştirildi ki, "satılsın, gönderilsin" diyenler oldu. Ulan Mourinho sana yazıklar olsun! Öz evlatlarımızı ne hale getirdin? Fenerbahçe taraftarının bu sezon ilk kez daha fazla gol için tezahürat yaptığını duydum! Hatırlayın kaleye isabetli şut çekmeden biten maçları… Rakip Gençlerbirliği zayıf olmasına karşın sarı- lacivertlilerdeki oyun istediğini beğendim. Edson Alvarez orta sahada aralara giriyor, isabetli ve dikine paslarla oyunu kuruyor. Amrabat'a göre daha çok hücumu düşünüyor. Nene ise inanılmaz atletik ve enerjik… Diğer kanada Kerem Aktürkoğlu geldiğinde Fenerbahçe'nin daha çok pozisyon üretebileceğini düşünüyorum.



Şimdi yeni teknik direktörle ilgili bir sürü haber çıkıyor. Fenerbahçe yönetimine tavsiyem ismi ne olursa olsun yabancı teknik direktöre sakın gidilmesin. Yeni gelecek hocanın Fenerbahçe'yi, ligi bilmesi şart. Yoksa büyük bir zaman kaybedilecek. Benden söylemesi…