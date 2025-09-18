Çürük diş

Fenerbahçe'nin en büyük sorunu hız. Geçtiğimiz günlerde Başkan Ali Koç bu soruna dikkat çekmiş ve "Hızlı oyuncular aldık" açıklamasını yapmıştı. Oysa oyuncuların hızlı olması oyunun hızlı olacağı anlamına gelmiyor. Topu ayağına alan neredeyse her futbolcu o kadar uzun süre ayağında tutuyor ki... Bu durum rakibin kolayca yerleşmesine ve Fenerbahçe'nin kolay savunulabilir olmasına yol açıyor. Alanyaspor gerçekten iyi takım olmuş. Özellikle bizim büyüklerin gözünden kaçan Maestro ve Uche Ogundu takım kalitesini yukarıya çekmiş. Alanya'nın ilk golünde kaleci İrfan Can'ın büyük hatası vardı. Çıkmak yerine kalede kalmayı seçmesi büyük yanlıştı. İşte Ederson tam da bu yüzden transfer edildi. Talisca geldiğinden bu yana hep kuvvetsiz. Şut atacağı yerde pas veriyor, pas atacağı yerde şut atıyor. Artık penaltıları atamıyor. Güçsüzlükten her ikili mücadelede yerde kalıyor. Makouta ve Maestro Fred-İsmail ikilisine karşı orta sahada üstünlük kurunca Fenerbahçe pozisyon bulmakta çok zorlandı. Skriniar gerçekten büyük marka. Tek başına Alanyaspor'un hızlı hücumcularıyla mücadele etti. Onun kritik hamleleri olmasaydı bambaşka şeyler konuşuyor olabilirdik. Tedesco'nun yapması gereken takımın oyun hızını arttırmak. İkinci yarı takımın çürük dişi Talisca çıkınca Fenerbahçe ardı ardına golleri buldu. Son dakikada İrfancan'ın yediği golü inadına istesen yiyemezsin. Arkadaşları attı, İrfan Can yedi, maç berabere bitti. Bundan sonra yeni transferler kullanılacak. Artık daha fazla hata yapmadan, puan farkını açmadan devam edilmeli.