Hakem etki etti

Beklenilenin aksine karşılaşmaya iyi başlayan taraf Trabzonspor'du. Fatih Tekke dersine iyi çalışmış. Topu orta sahada eveleyip gevelemeden uzun toplarla direk hücumu düşündü. 2. ve özellikle 3. bölgede pres yapmayı düşünen Tedesco'nun bu planı pek işe yaramadı. İşte tam da böyle bir uzun topla Trabzon ekibi golü buldu. Onuachu'nun attığı gol bence temizdi. Skrniar'ın çene altına hafif bir temas var ancak gol iptalini gerektirecek bir durum değildi. VAR'ın gereksiz müdahalesiyle gol geçersiz sayıldı. Hep söylüyorum; orta hakemi tecrübesiz belirliyorsan VAR'dakini tecrübeli yapacaksın. Ya da yabancı… Ardından Okay'ın "haklı" kırmızı gelince karşılaşmanın dengesi Fenerbahçe adına değişti. Maç o dakikadan sonra Fenerbahçeli oyuncularla Onana arasında geçmeye başladı. Trabzonlu oyuncular kendi kale önlerinde adeta etten duvar ördü. Fatih hocanın 10 kişi kalma planı sadece savunmaktı. Kendi açından haklı olabilir.

Yeni kaleci Ederson'la ilgili bir değerlendirme yapamayız. Zira neredeyse hiç görmedik! Kerem sol tarafta çok etkili oldu. Ama yanına verkaç yapabileceği bir oyuncu gerekiyor. Kerem herhangi bir kanat oyuncusu değil. Onun özelliklerinden daha çok faydalanmak şart. Tedesco'ya tavsiyem sadece 10 kişi kalmış takımlar değil ligin yüzde 90'ı sana karşı böyle oynayacak. Farklı şeyler denemeli. Kimse kusura bakmasın; Onuachu'nun golü verilseydi karşılaşmanın sonu ne olurdu diye düşünmeden edemiyorum. Hakem hatası net bir şekilde sonuca etki etti.