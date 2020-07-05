Dünkü çocuk!

Göztepe karşısındaki ilk 45 dakikalık harika futbolu oynayabilen bir takımın şampiyonluğa bu kadar çabuk havlu atması gerçekten inanılmaz değil mi?

Adama sormazlar mı, "Bu saate kadar neredeydiniz?" diye...

Takımın en çok eleştirilen isimlerinin başında gelen Hasan Ali iki haftadır asist yapıyor, fazlaca şans verilmediği için kalibresini kimselerin çözemediği Ferdi maçın yıldızı oluyor.

Geldiğinden beri, "haklı olarak" yerin dibine soktuğumuz Tolgay bile iyi oynadı dün gece!

Şu saatten sonra gaza basmayanın takımda kalma ihtimali yok.

Artık kimse bedavadan Fenerbahçe'nin ekmeğini yiyemeyecek.

İkinci yarı ise iyi oynuyor dediğimiz kimse ortalarda yoktu.

H H H

Hep söylüyorum; Ferdi'nin fiziksel yetersizliği devam ediyor.

Harika iki gol attı.

Dikkatinizi çekerim; biri sağ diğeri sol ayakla...

Topa bile değmeden attığı çalımlarsa gerçekten nefisti.

Ferdi'nin en çok beğendiğim özelliği ise öz güveni...

Saha içinde hiç "dünkü çocuk" gibi durmuyor. Sakin, çabuk düşünüp, karar veriyor ve çoğunlukla yapması gerekeni yapıyor.

Tek sıkıntısı fiziksel... Bunun sürekli oynatılarak ve ekstra antrenmanlarla çözüleceğini düşünüyorum.

Altay'a maşallah diyelim; bir kaç haftadır maç kurtaran kaleci oluyor.

Yetişiyor, gelişiyor. İnşallah bozmadan devam eder.

Zaman zaman kötü çıkışları olsa da bu aralar şansı yaver gidiyor.

İlk yarıdaki Fenerbahçe'yi beğendim.

Ama ikinci yarı için aynı şeyleri söyleyemem.