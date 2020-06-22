Beklemeyin!

Fenerbahçe yönetiminin stoper almadan eldekileri yollayarak hata yaptığını hep söyledim. Bir takımın savunma emniyetinin en önemli mevkisi stoperleridir. O bölgede devamlılık ve istikrar sağlanamazsa her maç gol yemekten kurtulamazsın.

Sezon başından bu yana kaç farklı ikili stoper oynadı inanın hatırlayamıyorum.

Aslında kaç farklı 11 desek daha doğru olur! Ne defansında ne orta sahasında ne de kanatlarda devamlılık hiç olmadı ki!

Aynı şeyi teknik direktörler içinde söyleyebiliriz. Baştan ayağa istikrarsızlık! Yani kimse bu takım neden kazanamıyor diye sormasın.

Aslında Fenerbahçe'nin az da olsa maç kazanması sürpriz benim için!

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Bu sezon direklere tam 16 kez takılmış sarı-lacivertliler...Ben bunun şanssızlık olduğunu düşünmüyorum. Bunun adı olsa olsa beceriksizlik!Kaleci Altay dışında herkes sezonu kapatmış, tatile çıkmış! Atamasa bile her karşılaşmada canını dişine takan Vedat bile fizik olarak inanılmaz geriledi. "Hedefsiz kalmak" diye yeni bir bahanemiz var malum.Aslında Fenerbahçeli futbolcuların önemli bir hedefi olmalı.Önümüzdeki yıl Fenerbahçe'de kalabilmek. Lakin bakıyorum da kimsenin hiçbir şey umurunda değil.Böyle bir ortamda biz çocuklarımızı nasıl Fenerbahçeli yapacağız?Koskoca camiayı sıra takımına döndürdünüz. Bir operasyon yapılacağını duydum.Çok rica ediyorum sezon sonuna bırakmayın. Bu hafta itibariyle çubukluyu giymeyi hak etmeyenlerle yolları ayırın. Lütfen...