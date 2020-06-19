Büyüklere inat!

Maçtan bir gün önce Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile buluştuk. Bir ilçe takımının ne kadar iyi yönetildiğine şahit oldum. 13 milyon euro bütçe ile hem ligde hem de Türkiye Kupasında mücadele eden Alanyaspor'un başarısı inanın tesadüf değil.

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Doğru işler yapılarak; Fenerbahçe 'nin, Galatasaray 'ın, Beşiktaş 'ın erkenden havlu attığı kupada finale yükseldiler. Pandemi sonrasına kötü başlayan Alanyaspor'la, Ligde Beşiktaş'ı mağlup eden Antalyaspor 'un mücadelesinde; ilçe ekibi maçın her anında üstün olan taraftı.

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Cisse maliyeti itibariyle bence ligin en iyisi. Alanya ekibi sadece hücum hattıyla değil organizasyon olarak da mükemmeldi. Erol Bulut gerçekten hem kendini hem de gittiği takımları geliştiriyor. Adının büyük takımlarla geçmesine şaşmamalı! Ne yaptığını bilen takımların hastasıyım arkadaş.

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İlk karşılamanın avantajlı skoruna rağmen, "normal oyunlarını" sahaya yansıtarak finale çıkmayı bildiler. Cisse'nin inanılmaz performansı sonrası Alanyaspor yönetiminin başı çok ağrıyacağa benziyor. Çünkü böylesi üst düzey oyuncuların talibi çok oluyor, olacak.

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Bence Alanyaspor büyük kulüplerimizin dahi örnek alması gereken bir organizasyon. Her şeyin para olmadığını, sadece akılla final oynayabilecek takım kurulacağının göstergesi. Kimse kusura bakmasın; Ben böylesine bir başarı örneği gösteren Alanyaspor'un sezonu kupayla kapatmasını isterim. Her şeyin para olduğunu düşünenlere inat!