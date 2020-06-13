Yeni normal – Emre Bol – Fotomaç
13 Haziran 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Yazarlar Emre Bol Yeni normal

Yeni normal

Uzuun bir aradan sonra lig başladı başlamasına ama 'de bazıları eski anormal haliyle devam ediyor!
Bazı oyuncular var ki artık Fenerbahçe formasını giymemeliler.
ve Mevlüt bu futbolcuların başında geliyor.
Ya bir insan hiç mi utanmaz, sıkılmaz, bir şeyler yapmaya çalışmaz? Tribündeki karton taraftarlar inanın daha faydalı!
En azından ceplerinden para verip kulübe destek oldular. Bu fütursuzluğun bir bedeli olmalı.
Ozan'ın gördüğü kırmızı öncesi herkesin dikkatinden kaçan bir konu var. Arka tarafta Serdar müsait pozisyonda topu ileri vuracağına öyle bir noktaya attı ki! Hem topu uzaklaştıramadı, hem Ozan'ı zor durumda bırakıp kırmızı görmesine neden oldu, hem de rakibin frikik kazanmasını sağladı.
Ozan'ın pozisyonu net kırmızıydı.
Bu tip pozisyonlarda bilerekbilmeyerek ayrımı yapılmaz.

***

Emre ve Vedat'ın oyuna girişi Fenerbahçe'yi normal ayarlarına geri döndürdü. Eksik olmanın dezavantajı bu dakikadan sonra pek belli olmamaya başladı. Saha içinde, saha kenarından daha faydalı Emre Belözoğlu...
İlerlemiş yaşına rağmen takımdaki genç denilen birçok oyuncudan daha istekli. Zaten onun hırsının yarısı olsa bazılarında Fenerbahçe bu durumlara düşmezdi. Yeni normal Fenerbahçe, işe yaramazları arkasında bırakmak zorunda.
Şimdi bu moralle 'nda önemli bir maça çıkılacak. Tek hedef kupayı müzeye götürmek olmalı. Böylesine kötü geçen bir sezonda, taraftarın yüreği ancak böyle soğur.

  • Emre Bol Emre Bol
    1. 13 Haziran 2020, Cumartesi
    1. E-Posta: emre.bol@fotomac.com.tr
    1. SMS: EBO yaz boşluk bırak mesajını yaz 4122'ye gönder.
      Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
      Örnek: Emre Bol'a mesaj göndermek istiyorsanız.
      EBO boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
      Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
      Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
      Müşteri Hizmetleri: 444 8881
    1. Gönder
      Yazdır
    2. A-
      A+
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler:


YAZARLAR tümü
Sitene Ekle
FOTO HABER tümü
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA