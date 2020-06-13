Yeni normal

Uzuun bir aradan sonra lig başladı başlamasına ama Fenerbahçe'de bazıları eski anormal haliyle devam ediyor!

Bazı oyuncular var ki artık Fenerbahçe formasını giymemeliler.

Mehmet Ekici ve Mevlüt bu futbolcuların başında geliyor.

Ya bir insan hiç mi utanmaz, sıkılmaz, bir şeyler yapmaya çalışmaz? Tribündeki karton taraftarlar inanın daha faydalı!

En azından ceplerinden para verip kulübe destek oldular. Bu fütursuzluğun bir bedeli olmalı.

Ozan'ın gördüğü kırmızı öncesi herkesin dikkatinden kaçan bir konu var. Arka tarafta Serdar müsait pozisyonda topu ileri vuracağına öyle bir noktaya attı ki! Hem topu uzaklaştıramadı, hem Ozan'ı zor durumda bırakıp kırmızı görmesine neden oldu, hem de rakibin frikik kazanmasını sağladı.

Ozan'ın pozisyonu net kırmızıydı.

Bu tip pozisyonlarda bilerekbilmeyerek ayrımı yapılmaz.

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Emre ve Vedat'ın oyuna girişi Fenerbahçe'yi normal ayarlarına geri döndürdü. Eksik olmanın dezavantajı bu dakikadan sonra pek belli olmamaya başladı. Saha içinde, saha kenarından daha faydalı Emre Belözoğlu...

İlerlemiş yaşına rağmen takımdaki genç denilen birçok oyuncudan daha istekli. Zaten onun hırsının yarısı olsa bazılarında Fenerbahçe bu durumlara düşmezdi. Yeni normal Fenerbahçe, işe yaramazları arkasında bırakmak zorunda.

Şimdi bu moralle Türkiye Kupası'nda önemli bir maça çıkılacak. Tek hedef kupayı müzeye götürmek olmalı. Böylesine kötü geçen bir sezonda, taraftarın yüreği ancak böyle soğur.