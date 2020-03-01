Korona virüsü! – Emre Bol – Fotomaç
01 Mart 2020, Pazar
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Korona virüsü!

Korona virüsü gilbisin !
Hücum futbolu diye diye geldin, ne yazık ki tedavin yok!
'nin koskoca bir yılını heba ettin.
Bütün oyuncuların kafasını karman çorman ettin, herkes bildiğini unuttu.
Dün Dirar'a bakıyorum da; adam sanki hayatı boyunca sağ bek oynamamış.
Geçen hafta yılın maçında çok güvenip oynattığın Tolgay nerede Yanal?
Her hafta bir saçmalık yapıp bizi mi deniyorsun?
Yönetimin bunları görmesine rağmen hala bir değişikliği yapmamasının sebebini anlayamıyorum.
Lig zaten bitti amaç 'ndan da mı elenmek?
Ersun Yanal bu takımın başında olduğu sürece herhangi bir alanda başarılı olma ihtimali yok.
Yaptığı değişikliklere bakıyorum, sanki takımı sabote ediyor!
Zira yorumu yok.
H H H
Farkın açılmamasını, 1 puanın gelmesini haftalardır çok eleştirdiğimiz Altay önledi.
Altay'ın yan toplarda büyük sıkıntısı var ama karşı karşıya pozisyonlarda inanılmaz işler yapıyor.
Bana Schumacher'i hatırlattı.
Sahada maçın sonucuna isyan yoktu.
Biraz Ozan biraz Vedat biraz da Ersun Yanal'ın aklına yeni gelen ...
Zajc'a neden daha çok süre verilmiyor? Girer girmez oyunu hareketlendirdi.
Hücum edeceğiz deyip edemiyorsun, takımın nasıl savunma yapılacağından ise inanın haberi yok.
Ben hayatımda böyle kötü bir teknik direktör performansı görmedim.
Sayın bu takıma şok lazım şok!
Eğer yanlışta ısrara devam edersen kahır haftaları bekliyor Fenerbahçe taraftarını...

  • Emre Bol Emre Bol
    1. 01 Mart 2020, Pazar
    1. E-Posta: emre.bol@fotomac.com.tr
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