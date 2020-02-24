Sebebi Yanal!

Bu sütunlardan neredeyse her hafta Ersun Yanal'a sorular sordum. Sorularım haklı, cevaplar hep saçmaydı! Bugünkü sorum Tolgay Arslan'ın hangi performansıyla Galatasaray karşısında ilk 11'de olduğuyla ilgili! Tolgay sezon başından bu yana Süper Lig maçlarında sadece 30 dakika görev yapmış. Türkiye Kupası maçlarındaysa hep sahanın en kötü oyuncularından biriydi.

Teknik direktörler zaman zaman şapkadan tavşan çıkararak şaşırtmayı sever. Ersun hoca orta saha üstünlüğünü Tolgay yüzünden rakibe verirken ne düşünmüş olabilir?

Bu şapkadan çıksa çıksa istifa çıkar!

Yüzsüzlük çıkarsa da kovulur.

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