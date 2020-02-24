Sebebi Yanal! – Emre Bol – Fotomaç
24 Şubat 2020, Pazartesi
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Haberler Yazarlar Emre Bol Sebebi Yanal!

Sebebi Yanal!

Bu sütunlardan neredeyse her hafta 'a sorular sordum. Sorularım haklı, cevaplar hep saçmaydı! Bugünkü sorum 'ın hangi performansıyla karşısında ilk 11'de olduğuyla ilgili! Tolgay sezon başından bu yana maçlarında sadece 30 dakika görev yapmış. maçlarındaysa hep sahanın en kötü oyuncularından biriydi.
Teknik direktörler zaman zaman şapkadan tavşan çıkararak şaşırtmayı sever. Ersun hoca orta saha üstünlüğünü Tolgay yüzünden rakibe verirken ne düşünmüş olabilir?
Bu şapkadan çıksa çıksa istifa çıkar!
Yüzsüzlük çıkarsa da kovulur.

***

Tolgay'ı oynatarak orta sahayı rakibe verdin, Jailson gibi stopere göre kısa bir oyuncuyla başlayarak duran toptan gol yenmesine sebep oldun.
Dost musun düşman mısın Yanal?
21 senelik seri senin kadro tercihlerin yüzünden sona erdi. Bu utanç da sana yeter!
G.Saray daha iyi oynadı, G.Saraylı futbolcular daha istekliydi... Amaa bu yenilmezlik serisinin bitişi sadece Ersun Yanal'a yazar. Nisan ayında 'yi şampiyon yapıp efsane olmuştun Ersun Yanal...
Fenerbahçe taraftarı her şeyi unutur, bunu unutmaz. Bu utanç ömrün boyunca sana yeter! İnanın hakem kırmızı kart verip onu tribüne gönderdiğinde sevindim.
Zira varlığıyla yokluğu belli değildi.
Hakem demişken; Onyekuru'nun penaltı pozisyonunda kararını verdi, VAR'a bile gitmedi.
Penaltıyla uzaktan yakından alakası yok. F.Bahçe'nin kötü oyunu bir yana, hakem Meler de rezaletti. Hiçbir şekilde bu mağlubiyeti hakeme bağlamıyorum. Tek sorumlu Ersun Yanal'dır!

  • Emre Bol Emre Bol
    1. 24 Şubat 2020, Pazartesi
    1. E-Posta: emre.bol@fotomac.com.tr
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