Alın size Yanal!

Zengin babayı hayırsız evlat, Memur kocayı süslü avrat, Fakiri de kuru inat bitirirmiş" diye bir söz vardır. Ben bu sözü birazcık değiştirdim, "Fenerbahçe teknik direktörünü saçma inat bitirir." Fenerbahçe'nin Ersun Yanal'la şampiyonluğa gidemeyeceğini haftalar önce söylemiştim. Zaman ne yazık ki beni haklı çıkarıyor.

Takıma sadece güç, kuvvet, dayanıklılık yüklemesi yaparak şampiyon olamazsın. Nerede taktik, nerede akıl? Yanal iyi bir antrenördür ama kariyeri boyunca asla iyi bir taktisyen olamadı. Fenerbahçe'de de ancak kondisyonerlik yapabilir!

Hazır takımı alıp şampiyon olmak kolay tabi!

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Hasan Ali iyileşmiş 3 haftadır görev bekliyor, Jailson yaptığı hatalarla aslında, "Beni stoper oynatma artık" diyor. Yönetim bu kadar sıkıntının arasında gitmiş sana Falette'yi almış. Lig bitecek adamı hala göremedik. Ya A.Gücü karşısında Fenerbahçe'nin elle tutulur pozisyonu yok pozisyonu!

Elindeki kadroyu kullanmaktan aciz Ersun Yanal, "Ben yaptım oldu" diyerek Fenerbahçe'yi şampiyonluktan etti. Yazıktır, günahtır. Geçte olsa Dirar'ı sağ öne aldın neden Hasan Ali'yi tercih etmedin? Sol beke geçen Deniz yüzünden Fenerbahçe'nin sol kanadı yol geçen hanı oldu. Gelen geçen Deniz'in belinden su aldı!

Ama ne Jailson'a ne de Deniz'e kızıyorum. Kızgınlığım bu kara düzene! Kimin ne yaptığı, nerede oynadığı belli değil. A.Gücü takımını ve taraftarını tebrik ediyorum. Son dakikaya kadar savaştılar.

Son sözüm sosyal medyada Ersun Yanal'ın gelmesi için yırtınan bazı taraftarlara... Alın size Ersun Yanal!