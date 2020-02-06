Mevlüt farkı

Öncelikle iki takım oyuncularını da tebrik etmek gerek.

Böylesine ağır bir sahada, yürümenin bile zor olduğu bir ortamda mücadele ettiler.

Sezon başından bu yana Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı ikinci bir santrforunun olmamasıydı.

Vedat'ın yokluğunda ya da form grafiğinin düştüğünde hep Mevlüt dışında çareler arandı.

Bunun sebebi Mevlüt'ün bir türlü istenilen seviyeye gelememesiydi.

Ama zorlu maratonda Mevlüt gibi bir santrfora çok ihtiyaç var.

O yüzden Kırklarelispor karşındaki performansını önemsiyorum.

Bu istek ve arzusunu sahaya yansıtmaya devam ederse Fenerbahçe teknik heyetinin elini güçlendirir.

En önemli noktalardan biri de Fenerbahçe dayanıklılığı çok yüksek bir takım. Bu kondisyon farkının artık lige de yansıması gerekiyor.

Futbolcular bazen rahat maçlarda olmayacak hareketler denerler. Kırklareli karşısında Deniz Türüç de bu havada hiç olmayacak bir şey denedi!

Panenka penaltısı...

Rüzgar değil fırtına varken, yağmur sağanak yağarken, ağır sahada yapılacak iş mi bu Deniz kardeşim? Kariyerinde bir hareket yaparsın Panenka gibi ismin verilir. Dün atılan penaltıya ne diyelim? Panenka penaltısı diyemeyiz ayıp olur! Zajc da bir türlü istenilen seviyeye gelemeyenlerden...

Sürekli dikine oynaması ve hep takımı atağa çıkarmayı düşünmesi beni memnun etti. Ağır zemine rağmen neredeyse pas hatası yapmadı.