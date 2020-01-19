Bir kaç iyi adam – Emre Bol – Fotomaç
19 Ocak 2020, Pazar
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Bir kaç iyi adam

Yahu bu Vedat daha ne yapsın? Defansta var, ofansta var. Adam kovalıyor, pres yapıyor, gol atıyor, asist yapıyor. Ama açıkçası bu takım onun canına okuyor!
Yakında bir de kaleye geçerse inanın şaşırmam! Baktı arkadaşları onu ceza sahasında topla buluşturamıyor, sağ kanattan ters ayağıyla Kruse'nin kafasına ortayı kesti. "İşte bana böyle pas atacaksınız" dercesine...

***

" savunma yapmaz, yaptırır" diyen bir teknik adamın sahaya savunma ağırlıklı bir kadroyla çıkması gecenin ironisiydi.
Koskoca 45 dakika eli yüzü düzgün bir atak yapamadan bitti. İnanın Vedat'ı da oynatmasa sahada "golü isteyen" oyuncu yoktu. Ersun hocaya 2 sorum var:
1- Kadrodaki tek adam eksilten, dikine giden Rodriges neden ilk yarıda oynamadı?
2- Sürekli geri koşup çok yorulan, artık gidemez hale gelen Emre neden 90 dakika oyunda kaldı?

***

Ersun Yanal'a sezonun ilk yarısında formsuz dedik, ikinci yarıya da kötü başladı. deplasmanından alınan bu galibiyette Ersun hocanın ne kadar payı var? Bana sorarsanız bu galibiyeti bir kaç iyi adam istedi ve aldı. Artık yeni transferlerin bir an evvel gelmesi gerekiyor. Ve tabi Ersun Yanal'ın mantalitesini değiştirmesi... Zira bu futbol şampiyonluk için yetmez.

  • Emre Bol Emre Bol
    1. 19 Ocak 2020, Pazar
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