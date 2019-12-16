Yanal’la olmaz

Hafta başından beri Ali Koç, Nihat Özdemir, Zekeriya Alp görüşmesini köpürte köpürte anlatıp algı yapanlar burada mı? Sivasspor aslanlar çıkıp, oynayıp net bir galibiyet aldı.

Fenerbahçe lehine yapılan herhangi bir hakem hatası var mıydı?

Nihat Özdemir Futbol Federasyonu başkanı olduğundan beri, "Fenerbahçe şampiyon yapılacak" algısı yapılıyor. Özellikle dün akşamki maçtan sonra hepsi algılarında boğulacaklar!

Gelelim maça...

Öncelikle Sivas Başkanı Mecnun Odyakmaz ve Rıza Çalımbay hocamı kutluyorum. Başkan iyi bir takım kurmuş, Rıza hoca da mükemmel yönetiyor.

Eğer devre arası oyuncu kaybetmezlerse sonuna kadar şampiyonluğun önemli adaylarından biri olurlar.

Peki Ersun Yanal yönetimin ekonomik sıkıntılarla kurduğu bu iyi kadroyu iyi yönetebiliyor mu?

Bence hayır.

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2-0 geriye düştükten sonra yapılan oyuncu değişiklileri galibiyeti isteyen değil, kendini kurtarmaya çalışan bir teknik direktörün değişiklikleridir.

Ferdi ve özellikle Deniz oyuna girdikten sonra bambaşka bir Fenerbahçe izledik.

Takımın elbette transfere ihtiyacı var lakin bence öncelikle iyi bir taktisyen gerekiyor.

Son dakikada Rodriges ve Ozan'ın gördüğü kırmızı kartlar aptallıktan başka bir şey değil. Maçı kaybedebilirsin, haftaya bir maç daha var.

Nasıl böyle bir hata yaparsın?

Önceden beri söylediğimi yine söyleyeyim; Fenerbahçe şampiyon olabilir ama Ersun Yanal'la değil!