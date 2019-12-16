Yanal’la olmaz – Emre Bol – Fotomaç
16 Aralık 2019, Pazartesi
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Yanal’la olmaz

Hafta başından beri , , görüşmesini köpürte köpürte anlatıp algı yapanlar burada mı? aslanlar çıkıp, oynayıp net bir galibiyet aldı.
lehine yapılan herhangi bir hakem hatası var mıydı?
Nihat Özdemir Futbol Federasyonu başkanı olduğundan beri, "Fenerbahçe şampiyon yapılacak" algısı yapılıyor. Özellikle dün akşamki maçtan sonra hepsi algılarında boğulacaklar!
Gelelim maça...
Öncelikle Başkanı Mecnun Odyakmaz ve hocamı kutluyorum. Başkan iyi bir takım kurmuş, Rıza hoca da mükemmel yönetiyor.
Eğer devre arası oyuncu kaybetmezlerse sonuna kadar şampiyonluğun önemli adaylarından biri olurlar.
Peki yönetimin ekonomik sıkıntılarla kurduğu bu iyi kadroyu iyi yönetebiliyor mu?
Bence hayır.

***

2-0 geriye düştükten sonra yapılan oyuncu değişiklileri galibiyeti isteyen değil, kendini kurtarmaya çalışan bir teknik direktörün değişiklikleridir.
Ferdi ve özellikle Deniz oyuna girdikten sonra bambaşka bir Fenerbahçe izledik.
Takımın elbette transfere ihtiyacı var lakin bence öncelikle iyi bir taktisyen gerekiyor.
Son dakikada Rodriges ve Ozan'ın gördüğü kırmızı kartlar aptallıktan başka bir şey değil. Maçı kaybedebilirsin, haftaya bir maç daha var.
Nasıl böyle bir hata yaparsın?
Önceden beri söylediğimi yine söyleyeyim; Fenerbahçe şampiyon olabilir ama Ersun Yanal'la değil!

  • Emre Bol Emre Bol
    1. 16 Aralık 2019, Pazartesi
    1. E-Posta: emre.bol@fotomac.com.tr
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