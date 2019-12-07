Süpermen! – Emre Bol – Fotomaç
07 Aralık 2019, Cumartesi
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Süpermen!

Uzun yıllar sonra ilk kez dört başı mamur bir forvet oyuncusuna kavuştu ...
Allah'tan transfer döneminde inat edip çekip aldı 'ın elinden...
Vedat'a sadece forvet oyuncusu demek bence haksızlık olur. İnanın kaleye koysan oynayacak gibi!
Saha içerisinde gerektiğinde pres yapan, zaman zaman gelip savunmaya yardım eden, her yere Süpermen gibi yetişen çok ama çok özel bir futbolcu Vedat.
Sakatlıktan yeni çıkmış bir oyuncunun kendini hiç sakınmadan oynaması Fenerbahçe'ye aidiyetini gösteriyor. Çok talibi var.
Dün gece bile 3-4 tane kulübün temsilcileri onu izlemek için Kadıköy'deydi.
Aman Ali Başkan, biliyoruz kulüp maddi olarak sıkıntıda. Lakin şampiyon olmadan Vedat'ı satma.
En azından bu sezonu bitirsin.
H H H
Maçın ilk yarısında dengeli, ne yaptığını bilen, özellikle hücum bölgesinde çok iyi işler yapan bir Fenerbahçe vardı.
Fakat ikinci yarıda öylesine tuhaf değişiklikler yaptı ki, durup dururken takımın dengesini bozdu.
Oysa çıkardığı stoperin yerine stoper alsa sorun kalmayacaktı.
Gustavo'nun stopere geçmesi, Emre'nin yerini Jailson'a bırakmasıyla orta saha üstünlüğü ekibine geçti.
Ferdi'nin uzaktan attığı mükemmel gol olmasa Fenerbahçe'nin sıkıntılı dakikalar yaşaması muhtemeldi.
Hakemleri hep eleştiriyoruz, iyi olunca da yazmak gerekiyor.
Ali Şansalan gerçekten mükemmel bir maç yönetti.
Eski kaşarlardan bıktık artık.
Yeni hakemlerin önünü açma zamanı...

  • Emre Bol Emre Bol
    1. 07 Aralık 2019, Cumartesi
    1. E-Posta: emre.bol@fotomac.com.tr
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