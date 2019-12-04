Gelecek bu gençlerde – Emre Bol – Fotomaç
04 Aralık 2019, Çarşamba
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Gelecek bu gençlerde

En son söyleyeceğimi baştan diyeyim. Ferdi Kadıoğlu'nun yeniden konuşulmasını sağlayan, önce taraftarı sonra da Vedat Muriç olmuştur.
Haftalardır Moses, Deniz, Ozan derken gerçekten o bölgede oynayıp faydalı olacak bir oyuncuyu genç diye bir kenara atmışız. Ben değil, atmış! Fenerbahçe'nin geleceğini gençler üzerine kurmaktan başka çaresi yok.
Zira bir yanda bir yandan Futbol Federasyonu, çok yakında "istediğin gibi" transfer yapmanı engelleyecekler. İçeriden gençler çıkarabilenler tünelin ucundaki ışığı görebilecek.
H H H
Merak ettiğim başka isimler de vardı elbette... Özellikle defans hattındakiler... Ama şunu söylemek lazım; İstanbulspor karşısında Fenerbahçe savunmasına pek iş düşmedi. O yüzden sağlam bir değerlendirme yapmaktan ne yazık ki yoksunum. Rakibin 86. dakikadaki tek gol pozisyonu ve kaleyi bulan tek şutu vardı. Bunu da bir kenara koymak gerekiyor.
Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı bulduğu pozisyonları gole çevirmekti.
Bu kez neredeyse yakaladığı her pozisyonda golü bulmayı başardı.
İstatistik ne kadar devam eder bilinmez ama ligde işlerin iyi gitmediği muhakkak. Ersun Yanal'ın bundan sonra kendini değil Fenerbahçe'yi düşünmesi gerekiyor. Kendisinin çok ömrü yok ama Fenerbahçe devam etmek zorunda...

  • Emre Bol Emre Bol
    1. 04 Aralık 2019, Çarşamba
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