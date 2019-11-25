Winner bir hoca!

Ersun Yanal Fenerbahçe'yi "yapan" değil, "bozan" bir takım haline getirdi.

Sahaya çıkan 11'de Emre dışında rakibi şaşırtacak ikinci bir isim yoktu. Bu kadar bozanın olduğu takımın kazanmayı değil, beraberliği düşündüğü çok net görülüyor.

Peki beraberliği kazanç sayan Fenerbahçe nasıl şampiyon olacak?

Ersun Yanal bir sorum var. Vedat ve Mevlüt'ün yokluğunda Alper'i tercih etmeni anlayabilirim. Kanatları bozmak istemediğini düşünmüştüm.

Peki Rodrigues'i neden yedek soyundurdun? Rodrigues yedek kalacağına pekala Vedat'ın yerinde oynayabilirdi. Lütfen bana bunun mantıklı bir izahını yap. Varsa tabi!

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