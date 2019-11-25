Winner bir hoca! – Emre Bol – Fotomaç
25 Kasım 2019, Pazartesi
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Winner bir hoca!

'yi "yapan" değil, "bozan" bir takım haline getirdi.
Sahaya çıkan 11'de Emre dışında rakibi şaşırtacak ikinci bir isim yoktu. Bu kadar bozanın olduğu takımın kazanmayı değil, beraberliği düşündüğü çok net görülüyor.
Peki beraberliği kazanç sayan Fenerbahçe nasıl şampiyon olacak?
Ersun Yanal bir sorum var. Vedat ve Mevlüt'ün yokluğunda Alper'i tercih etmeni anlayabilirim. Kanatları bozmak istemediğini düşünmüştüm.
Peki Rodrigues'i neden yedek soyundurdun? Rodrigues yedek kalacağına pekala Vedat'ın yerinde oynayabilirdi. Lütfen bana bunun mantıklı bir izahını yap. Varsa tabi!

***

'un bir gün, "patlama yapacağını" bekleyenler burada mı? Her geçen gün daha da geriye gidiyor. İlginç bir şekilde bütün hocalar bir şekilde ona görev veriyor.
Hakem 'ın daha önce hiç iyi maç yönettiğini görmedim.
Fenerbahçe yarım golle bile kazanmalıydı... ve mağlubiyetleriyle zaten krediyi tükettin. Takım kalitesiyle ilgili bir endişem yok. Ancak Yanal'la ilgili çekincelerim var. Her geçen hafta şampiyonluğa taşıyabilecek bir hoca olduğu konusunda tereddütlerim var. Fenerbahçe'nin deplasmanlarda kazanmayı öğrenmesi gerekiyor.
Yoksa winner bir teknik direktör gelip bunu yapar Ersun hoca.
Kredin giderek tükeniyor. Benden söylemesi...

  • Emre Bol Emre Bol
    1. 25 Kasım 2019, Pazartesi
    1. E-Posta: emre.bol@fotomac.com.tr
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