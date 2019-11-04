Organize işler! – Emre Bol – Fotomaç
04 Kasım 2019, Pazartesi
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Haberler Yazarlar Emre Bol Organize işler!

Organize işler!

Bir taraftan sakatları iyileşmiş, her geçen hafta üzerine koyan diğer yanda ligin dibine demir atmış ... Normal şartlar altında Fenerbahçe'nin rahatça kazanması gereken bir karşılaşma.
Ama sahada öyle bir hakem vardı ki evlere şenlik! Organize işlerin babası vardı sahada babası!
Kayserili oyuncuların kolayca kendilerini yere atmalarına ve dakikalarca yerden kalkmamalarına göz yumdu önce. Sonra ceza sahası içinde bir değil bir kaç elle oynama pozisyonlarını VAR'a dahi gitmeden es geçti! Neden VAR'a gitmedi biliyor musunuz?
Çünkü giderse açığa çıkacak.

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Daha dün bir haber düştü internet sitelerine... Neymiş efendim; Başkanı 'in ile ticari ilişkisi varmışmış! Dün yaşanan hakem katliamından sonra bu garip haberin hükmü kalmamıştır.
Fenerbahçe yönetimi, taraftarı mevcut MHK ve MHK başkanından en çok rahatsız olan taraftır.

Bu böyle biline...

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Fenerbahçe, kanatlarında oynayan Moses ve Rodrigues etkisiz kalınca sıra takımı haline geliyor. Bunun olmasını yani rakiplerin kanat oyuncuları gerçeğini görüp, önlem alacağını biliyordum. 'ın da bunu önceden düşünüp bir B planı hazırlaması gerekiyordu.
Bekler Hasan Ali ve İsla hücuma gerekli desteği veremedi.
Merkezden yapılan denemeler, kalabalık savunması arasında eriyip gitti. Enseyi karartmanın anlamı yok. Uzun lig maratonunda özellikle deplasmanlarda bu tip sonuçlar ortaya çıkabilir. Ne olursa olsun bu takıma güveniyorum. Fakat bu hakemlere nasıl önlem alınacak işte onu bilemiyorum. Tarihin en rezil MHK'sıyla karşı karşıyayız.
Verilmeyen penaltılar mühim değil, önemli olan organize işler!

  • Emre Bol Emre Bol
    1. 04 Kasım 2019, Pazartesi
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