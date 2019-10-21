Emre’den sonra...

Vallahi helal olsun billahi helal olsun. Çatlak kaburgayla Denizli'ye gelip yine sahanın en iyilerinden biri olmayı başardın.

Emre'den bahsediyorum elbette...

39 yaşında diye burun bükülen Emre'den!

Sakat oynamasına karşın sağlamlardan daha iyiydi inanın.

Ersun Yanal sezon başından beri yama yapmaya öylesine alışmış ki; elinde kanatta oynamaya alışkın Deniz varken, tercihini Tolga'dan yana kullandı.

Yahu Ersun hoca, çocuğu liberoda oynattın, sol kanatta oynattın dün de sağ kanada koydun. Evine götür, çamaşırlarını da yıkasın!

Bir oyuncunun ayarlarıyla bu kadar oynanmaz.

İlk yarıda çok top kaybı yapmasına ve sahanın en kötüsü olmasına karşın golü atarak kilidi açan isim oldu.

Ne oldu şimdi; Ersun Yanal haklı mı çıktı? Tabii ki hayır.

H H H

Hiç riske girmeyip Deniz'le başlamasını beklerdim. Ayrıca şunu da söyleyim; bence ne Deniz ne de Tolga aslında kanat oynayamaz. Zira ikisinde de adam eksiltme özelliği yok ve gerektiği gibi hızlı değiller.

Fenerbahçe'yi EÖ ve ES diye ayırmak lazım. Emre'den önce ve Emre'den sonra...

Dün Emre'nin oyundan çıkmasıyla yine güvensiz ve ne yaptığını bilmez bir Fenerbahçe izledik. Düşünün skor 2-0 lehineyken bile oyunu tutmayı beceremediler.

Taraftar son dakikaları yine kabus gibi izledi.

Takımın oturması için Rodrigues'in toparlanması, Moses'in dönmesi ve Emre'nin asla sakatlanmaması gerekiyor.