Yanal haklıymış – Emre Bol – Fotomaç
31 Ekim 2019, Perşembe
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Yanal haklıymış

Bu tip maçları; yedek oyuncuların durumunu gösterdiği için pek severim.
Yan gelip yatıyorlar mı yoksa hazır bir şekilde sıranın kendisine gelmesini mi bekliyorlar? Aslında dünkü takımda her ikisi de vardı. Özellikle bazı oyunculardan beklentim yavaş yavaş azalıyor. Mesela Adil Rami...
Ya kardeşim, kulüpsüzdün, maç eksiğin vardı, kamp yapamadın, hepsine tamam. Lakin artık ligin 10. haftasına geldik.

***

Milli araları da eklersen epey bir süre yapıyor. Ne zaman hazır olacaksın? Öylesine ağır ki, her hareketinde takımın ne kadar gerisinde olduğunu görebiliyoruz.
Dünya Kupası apoletli bir oyuncunun bu duruma düşmesi insanı şaşırtıyor.
yönetimi şunu çok iyi bilsin; Adil Rami şu haliyle geniş rotasyonda bile takıma giremez.
Devre arası olası sakatlık durumunda stopersiz kalmamak için mutlaka bu bölgeye transfer yapılmalı. Zira ligin ikinci yarısı çok daha sert ve zorlu geçecek. Kötülere Alper ve Mevlüt'ü de ekleyebiliriz.
Sadık bu kadar uzun süre oynamamasına rağmen istekli ve fizik olarak iyi durumdaydı. Artık bazı isimleri ısrarla oynatmayan Ersun Yanal'a hak vermeye başlıyorum.

***

Son sözüm Altay kardeşime...
Gol atmaya niyeti olmayan Tarsuslu oyunculara zorla gol attırdı!
Bak güzel kardeşim; özgüven iyidir elbette. Ama fazlası inan, "aptallığa" kaçıyor! Ayakların biraz yere bassın. Özellikle çıkışlarda ve pas tercihlerinde çok hata yapıyorsun. Tarsus maçı belki kaldırır ama en küçük hatayı affetmeyecek rakiplerle oynayacaksın.Aman ha... Aman kardeşim!

  • Emre Bol Emre Bol
    1. 31 Ekim 2019, Perşembe
    1. E-Posta: emre.bol@fotomac.com.tr
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